Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lindegårdsskolen er Lyngby-Taarbæks kulturhovedstad Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lindegårdsskolen er Lyngby-Taarbæks kulturhovedstad

Det Grønne Område - 03. januar 2021 kl. 16:10 Af Kathrine Eskildsen Larsen, elev i 9. klasse på Lindegårdsskolen Kontakt redaktionen

Jeg læser sjældent om min skole, Lindegårdsskolen, i aviserne, og når det nu engang sker, er det aldrig godt nyt.

For selvom Lindegårdsskolen ikke altid ligger til skue som trofæ i Lyngby-Taarbæk Kommunes rampelys, er skolen i min opfattelse en eksemplarisk, enestående og efterlignelsesværdig institution, man ikke skal undervurdere.

Et multikulturelt utopia er både en narcissistisk, navlebeskuende og nøjagtig beskrivelse af den Lindegårdsskolen, jeg oplever. Skolen har nemlig blandt andet én af mange essentielle kvaliteter, jeg som barn af det 21. århundrede såvel som moderne samfundsborger i stigende grad har behov for, for at leve i en international verden: multikultur- og etnicitet. Mangfoldighed er den værdi blandt Lindegårdsskolens fire værdier, nysgerrighed, nærvær, mangfoldighed og samarbejde, jeg mener ligger i størst kontrast til de resterende privat, fri- og folkeskoler i Lyngby-Taarbæk Kommune. Skolen repræsenterer nemlig adskillelige personer, traditioner, kulturer og nationaliteter, som også afspejler sig autentisk i den danske befolkningssammensætning (heraf er min egen klasse også blandt skolens mest tværkulturelle klasser, med en elevsammensætning hvor 7 ud af 24 elever, har ikke-etniske danske rødder).

Det er dermed også min erfaring, at netop denne multikulturelle hverdag medfører et hav af positive indvirkninger, som oftest glemmes eller ses som et overflødigt aspekt. For når man som elev på Lindegårdsskolen bliver udsat for talrige kulturer, og dertilhørende måder at leve på, gennemgår man samtidig en underliggende udvikling af sit perspektiv og rummelighed over for nye, sågar fremmede indtryk - en social kompetence, der i utallige sammenhænge er vigtig at besidde.

Elevens menneske- og verdenssyn bliver dermed meget naturligt også udfordret, og på længere sigt udvidet, med en forståelse blandt andet for andre religioner og etniciteters kulturelle baggrund. For omend hele skolen årligt begiver sig til Lyngby Kirke i december for at fejre jul, rummer skolen også elever, der fejrer andre højtider, som eid og hanukkah.

Men alligevel kan man på de hvide mærkater, der pludseligt en mandag morgen prydede bygningens døre både inde og ude læse følgende: "Bygningen kan være overvåget". Et lille skilt, der med dens blotte eksistens beretter fortællingen om bagsiden af Lindegårdsskolens hyppigt polerede medalje.

En side så brutalt skabt af enkeltes irrationelle handlinger, der har givet Lindegårdsskolen et ry malet af graffiti og lightere. Brandstiftelse og hærværk har givet skolen et uafvaskeligt indtryk af utilfredshed og en mangel på kontrol, jeg tunghjertet må anerkende. For hvor urimeligt det end kan foreligge, kan få personer ødelægge omdømmet resulterende i et syn på skolen, primært kreeret af tuschtegnede bandeord og smadrede dørkarme, der altoverskyggende kvæler den kreative alsidighed.

"Men det er jo mere end blot en hærværksramt institution," sagde en klassekammerat engang. For når det kommer til stykket, er Lindegårdsskolen så i virkeligheden en dårlig skole?

Jeg kan sagtens sætte mig i stedet hos de forældre, der snarligt skal træffe en beslutning angående placeringen af deres barn i grundskolen. Udelukkende med statistikker og lettere fordomsfulde antagelser for øje ligner Lindegårdsskolen måske heller ikke den mest attraktive mulighed. Men hvad er det vigtigste ved sådan et valg? For selvom vi ved afgangsprøverne i de seneste år har haft et karaktergennemsnit på cirka 0,85 under den socioøkonomiske reference og bliver udsæt for hærværk, besidder skolen alligevel færdigheder, der i min opfattelse, er langt vigtigere end materielle beklagelser og overfladiske data: nysgerrighed, nærvær, samarbejde og mangfoldighed.

Netop dét mener jeg nemlig skal være den afgørende faktor i et valg, der kan definere et menneske langt mere end ethvert 12-tal og prydelige omgivelser. Så næste gang jeg slår op på en artikel omhandlende Lindegårdsskolen, håber jeg, at frem for et nedslående skriv at kunne læse om Lindegårdsskolens inspirerende dannelse af kulturelle verdensborgere.