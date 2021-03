LAs idé om, at borgerne skal kunne rate kommunens medarbejdere, har ingen gang på jorden, skriver Christine Dal i et debatindlæg. Pressefoto

Debat: Liberal Alliance vil sætte kommunens ansatte i en gabestok

Den politik, LA har fremlagt om at sætte kommunens hjemmehjælpere og hjemmepleje i en offentlig gabestok, har ingen gang på jorden.

At lave en app i bedste Uber-stil, hvor man fremgår med fulde navn og billede, minder om noget fra et dårligt science fiction-afsnit af Netflix-seersuccesen 'Black Mirror'.

Det vil ikke bidrage til, at kommunens dygtigste medarbejdere føler et incitament til bedre pleje, men tværtimod medvirke til en medarbejderflugt, hvor vi mister de bedste, vi har.

Jeg er selv sygeplejerske og har arbejdet i mange private hjem hos hjemmeplejen og på hospital, og jeg kan forsikre dig om, at langt de fleste ansatte i sundheds- og plejesektoren er ildsjæle, der holder af at gøre en forskel for borgere og patienter.