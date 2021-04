Send til din ven. X Artiklen: Debat: Letbaneselskabet præciserer fakta Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Letbaneselskabet præciserer fakta

Det Grønne Område - 01. april 2021 kl. 15:00 Af Kåre Møller Madsen Pressekoordinator Metroselskabet og Hovedstadens Letbane Kontakt redaktionen

Nyt signalanlæg sikrer høj rettidighed på letbanen.

Et læserbrev her i Det Grønne Område giver anledning til lige at præcisere lidt fakta om det jernbanesignal-anlæg, som følger med Hovedstadens Letbane.

Præmissen om, at Hovedstadens Letbane vil forårsage "trafikalt kaos" for alle andre trafikanter langs letbanestrækningen er ikke korrekt. Flere steder langs Ring 3 og i Lyngby er der allerede trafikale udfordringer og kødannelser. Det er netop en af årsagerne til etableringen af Hovedstadens Letbane. Vi håber naturligvis, at der vil være mange, som ønsker at køre med letbanen, men en del lokale trafikale udfordringer løses ikke af letbanen alene. Derfor er den øvrige trafik naturligvis også tænkt ind i projekteringen og i det nye jernbanesignal-anlæg.

Her er fakta om signalanlægget, som følger med Hovedstadens Letbane:

o Signalanlægget på Hovedstadens Letbane er med til at sikre en god og stabil køreplan, så passagererne kan forvente en høj rettidighed og god service.

o Hovedstadens Letbane får dog ikke ubetinget grøn bølge gennem alle lyskryds, og alle trafikanter, der kører parallelt med letbanen (fx langs Ring 3), vil have grønt lys samtidig med letbanen.

o I alle kryds på strækningen vil der blive anvendt trafikdetektering, så "grønt lys"-tiderne vil blive tilpasset den aktuelle trafik. Dels ved at give længere grønt lys for de retninger, hvor der kommer meget trafik, og dels ved at lukke ned for grønt lys tidligt, når der ikke er behov for grønt lys længere.

o Prognoserne viser, at der fortsat vil fortsat være lokal kødannelse flere steder langs strækningen - præcis som i dag, men ikke mere end i dag. I myldretiden vil der for eksempel opleves kø på Engelsborgvej ind mod Lyngby - dette var også tilfældet inden letbanens anlægsarbejder blev påbegyndt, da al trafik fra Bagsværd og Buddinge mod Lyngby skal gennem viadukten ved Lyngby station. Trafikpresset ved viadukten forventes imidlertid at falde, når Lyngby-Taarbæk Kommune gør Klampenborgvej bilfri mellem Lyngby Torv og Kanalvej. I stedet vil en del trafik søge mod Lyngby centrum via Nybrovej og motorvejen.

o Hovedstadens Letbane er i tæt dialog med alle kommunerne langs letbanestrækningen - også hvad angår fælles løsninger på lokale trafikale udfordringer.