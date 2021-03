Send til din ven. X Artiklen: Debat: Letbanen giver trafikkaos på tværs af byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Letbanen giver trafikkaos på tværs af byen

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 20:30 Af Henrik Sørensen, folketingskandidat (K) Kontakt redaktionen

Lange bilkøer og trafikkaos er hvad der venter busser, biler og cyklister i fremtiden når de skal krydse letbanens spor når letbanen er taget i drift. For at letbanen kan holde sin køreplan på 58 minutter fra Lyngby til Ishøj skal den nemlig have grøn bølge hele vejen langs sin rute. Det betyder, at den tværgående trafik må vige for letbanen.

I fremtiden vil det grønne lys for den tværgående trafik nemlig blive markant nedsat. Det betyder, at færre bilister kan komme over f.eks. Buddingevej hver gang det er grønt.

Og det er ikke kun på Buddingevej at letbanen vil forsage trafikforsinkelser for den tværgående trafik. Det bliver langs hele letbanens rute fra Lyngby i nord til Ishøj i syd, at den tværgående trafik vil opleve forsinkelser.

Hovedstadens Letbane har selv i et svar til kommunalbestyrelsen i Lyngby Taarbæk oplyst, at de forventer, at være længere køer på Nybrovej og Engelsborgvej på flere tidspunkter af døgnet når letbanen er i drift.

De politikere, som har vedtaget letbanen må have vendt det blinde øje til da de i 2018 vedtog letbanen. For hvorfor vedtager man et stort anlægsprojekt med en samlet regning på næsten 10 milliarder kroner når det har så store negative konsekvenser for andre trafikanter, der ikke har gavn af letbanen.

Længere transporttid til og fra arbejde er ikke kun irriterende for den enkelte men koster også samfundet mange millioner kroner hvert år.

Selv om der er 4 år til letbanen åbner må politikerne allerede nu komme med en plan for hvordan man vil forhindre trafikkaos og længere rejsetid for de mange tusinde borgere, som hver dag skal

krydse letbanens spor.

Letbanen har alt det i sig til en blive en stor offentlig skandale, hvor den vil være mere til gene end til gavn for borgerne.