Debat: Letbane-regningen er over 1 milliard kroner for gammel skinneløsning

Det Grønne Område - 10. november 2020 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

Richard Sandbæk, gruppeformand, Konservative

I disse Halloween-tider vil jeg bidrage til gyset ved lige at opsummere status på letbanens økonomi set fra os borgeres synsvinkel.

Og da vi jo hos Konservative er modstandere af letbanen, følger vi naturligvis økonomien med stor opmærksomhed. Kort fortalt: Regningen er over 1 milliard kroner.

Siden 2018 betaler vi årligt 20 millioner kroner til Hovedstadens Letbane - det dækker anlæg og tilkøbsydelser, og det skal vi betale til og med år 2056.

Derudover er der ekstra anlægsudgifter til belysning og trafikanlæg, som altså ikke er med i de årlige 20 millioner - i alt 66 millioner kroner samt ekstra driftsudgifter på kr. 25 millioner - det er specielt busomlægninger og tab af passagertal.

Nu skulle man jo tro, at det var mere end rigeligt, for det er jo borgerne, der betaler for dette via skatten og således også en af årsagerne til, at vi blev nødt til at hæve kommuneskatten.

Men der er yderligere udgifter, idet Lyngby-Taarbæk Forsyning også har ekstraudgifter til Letbanen nemlig ca. 150 millioner kroner, som vi som borgere kommer til at betale via større takster på spildevandsafledningen.

Nogen vil påstå, at der også er indtægter forbundet med anlæg af letbanen.

Her tænkes på salg af byggegrunde og, at der er virksomheder, som pga. letbanen er flyttet til kommunen. Det er et yderst tvivlsomt argument, idet disse virksomheder ville flytte til kommunen alligevel, og selv om det er rigtigt, så ændrer det jo ikke, at regningen for os borgere er voldsom. Det være sig kommuneskatten og takstforhøjelser fra Lyngby-Taarbæk Forsyning.

Det er voldsomme beløb over kr. 1 milliard, vi som borgere skal betale for en gammeldags skinneløsning. Og bemærk, at der kommer jo også en regning efter 2025, idet letbanen, som andre offentlige trafikprojekter, vil køre med et underskud, som vi jo som borgere også skal medfinansiere.

Nåh ja, og så er der alle trafikgenerne, som vi oplever i vores dejlige Lyngby.

