Debat: Lavere grundskyld på de private fællesveje

Husk at justere grundskylden ned for grunde ud til private fællesveje.

Det er nemlig således at man som grundejer ud til "private fællesveje" er pålagt ikke ubetydelige økonomiske omkostninger til vedligehold af kommunens veje, herunder også regnvandsafløb. Dertil komme også udgifter til snerydning, som på de øvrige veje i kommunen betales af samtlige borgere. Det er derfor en negativ herlighedsværdi at have en grund ud til en af de kommunale veje, der kaldes "privat fællesvej".

Måske det vil være billigere for kommunen at bekoste vedligehold af samtlige af kommunens veje fremfor at skulle nedjustere værdien for rigtig mange grunde og efterfølgende få færre penge ind via grundskylden. Det vil også spare en del tid for kommunalbestyrelsen, når de ikke længere skal komme omdanne nogle veje til private fællesveje og naturligvis den modsatte vej. Dette sker typisk når en offentlig institution som eks. en daginstitution nedlægges på en vej eller det modsatte sker.