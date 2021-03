Debat: Lavere fart og flere P-pladser i Taarbæk

For os, der dagligt bliver overhalet af utålmodige bilister på Strandvejen langs Taarbæk, er der ingen tvivl om, at der bliver kørt for hurtigt. Og ja, der er kun et spor i hver retning (som kommunen forleden bekræftede i avisen), men sporene er brede og udløser derfor en del farlige situationer. Men hvorfor ikke løse tre udfordringer på samme tid, og endda uden de store udgifter for kommunen?