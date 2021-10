Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ladestandere og kaos Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ladestandere og kaos

Det Grønne Område - 05. oktober 2021 kl. 09:15 Af Michael Østerz, Lindevangen 96, Virum Kontakt redaktionen

Ladestandere, kaos eller...

Vi er et par midt i livet, som er i godt gang med at udslette vores klimaaftryk, eller i hvert fald prøve på det.

Vi bor i lejet rækkehus, ud med en offentlig vej hvor der holder mange biler om aftenen og natten.

Mellem vores husmur og vejen, er der et rimeligt befærdet fortov, og i vinterhalvåret, rydder ejendomsselskabet sne med maskiner.

Vi har en 7 år gammel benzinbil og en el-varevogn på vej og vi vil jo hjertens gerne overgå udelukkende til eldrift på køretøjerne og dermed minimere vores CO2 aftryk.

Vi er jo nok lidt bekvemme af os og ønsker ikke at parkere vores biler 2-3km væk for en opladning, så det naturlige valg, ville jo være, at montere en ladestander på husvæggen, så vi skiftevis, kan lade begge biler op.

Men: Det er en offentlig vej, og der er et fortov.

Vi kan ikke være lige sikre på at altid kunne parkere uden for vores husnummer.

Vi kan heller ikke få lov til at leje/købe en parkeringsplads på offentlig vej.

Vi må heller ikke lægge et kabel ud og krydse fortovet.

Vi kan velsagtens heller ikke montere en privat ladestander ved vejkant?

Problemerne er umiddelbart flere.

Hvis man skulle overveje 5-6 faste ladestandere i bebyggelsen som tæller 65 lejemål og hvor et simpelt skøn omfatter over 30 associerede køretøjer, betyder det, at 5 biler skal deles om 24 timer på hver ladestander og hver bil skal helst have 8 timer for ikke at sjat-lade batteriet.

Så det går ikke op.

Og hvem magter at stå op f.eks kl 2.30 for at lade bilen i 5 timer for at kunne køre på arbejde 7.30 ?

Og hvad sker der, hvis den forrige bilejer "glemmer" at flytte sin bil kl 2.30?

Og hvor mange m2 grønt areal skal der evt inddrages for at kunne etablere nye ladepladser?

Er der nogen valgberedte klima- og grøn omstillingsparate politikere i det kommende kommunalvalg, som har en bæredygtig vision om dette?