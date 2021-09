Debat: Lad robotterne sortere affaldet

Nu har Lyngby-Taarbæk Kommune sendt en meddelelse om, at man nu kan få endnu en affaldsbøtte - denne gang til pap. Ærlig talt: Hvor stopper det? Det er en kendsgerning, at robotter hurtigere, mere effektivt og endda billigere sorterer affald fra husholdningerne. Alligevel finjusteres kravene til de enkelte familiers affaldssortering, så man snart ikke ved ud eller ind. Skal en papkasse med påklistret flamingo i den ene eller anden kasse, skal en halvfuld youghurtkarton sorteres i det ene eller andet rum eller måske tømmes ud i vasken før kassation. Man føler sig næsten som kriminel, hvis et plastikbæger ved en fejl havner i afvispapirafdelingen. Yderligere er der det rent visuelle. Godt nok siges det, at vi bor i en grøn kommune, men det kan også blive så grønt, at man får ondt i øjnene. Med tre store affaldsbeholdere, en rød kasse til farligt affald og endnu en bøtte til haveaffald ( og en kommende ordning for tekstiler er på vej ) så er mange forhaver plastret til med grønne plastikbøtter, så der dårligt er plads til blomster. Kønt er det sågu ikke. Og hvorfor fortsætte med at pålægge de enkelte husholdninger detaljerede sorteringsopgaver, når der eksisterer et bedre og billigere alternativ?