Debat: Lad os tænke nyt og gøre Lyngby grønnere

Det Grønne Område - 01. oktober 2021 kl. 17:41 Af Mikkel Johannessen, Kandidat KV21 (R) Kontakt redaktionen

Den grønne omstilling går fortvivlende langsomt - også i Danmark. Samtidig er den globale opvarmning ved at komme helt ud af kontrol. Heldigvis får flere og flere øjnene op for den grønne dagsorden, og når jeg taler med beboere i Lyngby-Taarbæk er det tydeligt, at kravene til grøn handling vokser år for år, måned for måned. Også i kommunen kan vi gøre en forskel.

I Radikale Venstre er vi på vej med en klar plan for, hvordan Danmark skal blive CO2-neutralt allerede i 2040. Det kræver en fælles indsats, og her skal kommunerne også på banen. Derfor er jeg glad for, at mit parti på Christiansborg netop har lancerede idéen om et kommunalt klimapartnerskab. Jeg håber, idéen realiseres. Og jeg forventer, at vi i Lyngby-Taarbæk kommune viser handling bag Bæredygtighedsstrategien og går foran. Lad os øge strategiens ambitioner og lade kommunens drift være CO2-neutral i 2030.

Hvert år køber Lyngby-Taarbæk kommune ind for over 1 milliard kroner! De penge bør bruges langt grønnere end i dag. Med så mange penge skal vi holde kommunen op på ambitionerne i Bæredygtighedsstrategien, b.la. ved at etablere et årligt klimaregnskab for kommunens indkøb.

Og som en borger sagde til mig forleden dag: "Lad os nu elektrificere alle bybusserne og indføre mindre busser på ruter med få passagerer."

Og så skal vi selvfølgelig have grønnere måltider og kødfrie alternativer i vores offentlige kantiner. Vi skal have flere elbiler til hjemmeplejen - nogen flere end de få el-biler kommunen i dag råder over. Og så skal vi bygge bæredygtigt, og vi skal lave by- og landskabsplanlægning med naturen i centrum.

Lad os vise resten af Danmark, at vi i også i Lyngby-Taarbæk er klar til at tænke nyt og tænke grønt.