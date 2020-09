Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os nudge os til en sikker adfærd i trafikken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os nudge os til en sikker adfærd i trafikken

Det Grønne Område - 27. september 2020 kl. 06:00 Kontakt redaktionen

Camilla Mikkelsen, Fuglevadsvej 7, Kgs. Lyngby

DEBAT Opråb og kærlig omsorg for borgerne i Kongens Lyngby?

Hvorfor er det at politikerne tillader tung trafik ned ad veje, som er blevet "smut-veje" hjulpet på vej af en GPS som anviser veje som ikke burde figurere til lastbil kørsel!

Hertil kommer alle de biler som er på h-u-r-t-i-g gennemfart (smutvej....) og dem som ikke gider at afvente den modkørende bil og derfor kører man da bare op på cykelstien!

I København (Frederiksberg) kan jeg se, at der nu kører en kampagne omkring venlighed og tak fordi du passer på/er opmærksom osv. Et pænt nudge... Nogen kommuner vil altså gerne deltage i ændre en adfærd...

For nogle år siden forsøgte jeg virkelig at komme igennem til politikere i kommunen, men blev mødt med, at det er ligeså slemt andre steder i kommunen! Jamen, så lad os da tage os hele Lyngby og nudge til en adfærd som gør at vi passer bedre på hinanden hvad angår fart og kørsel på cykelstier.

Og hvad er det som gør at politikerne i Lyngby ikke kommer op og markerer omkring lastbiler igennem byen - som burde blive op på de store veje? Selvfølgelig skal de af med varer et sted, men jeg vil æde min gamle hat på at der kunne strammes op, hvis man vil!

Fornyelig var der et læserbrev omkring Skovbrynet og trafiksikkerhed. Men det er jo hele vejen som sander mere og mere til - både fordi tillades T-U-N-G trafik (fornyelig en morgen var jeg vidne til en kæmpelastbil som måtte bakke hele vejen tilbage for denne vej er ikke lavet til store lastbiler og det måtte dén chauffør sande på den hårde måde!

Fint med mig, men det havde da været bedre at lastbilen slet ikke var kommet på ad denne vej ...!) Hvorfor ikke indføre skiltning med lastbil uden ærinde forbudt? Hvorfor passer man ikke på vores område? Det gælder uden tvivl også andre steder i Lyngby. Og så bør der altså sættes ind! Have hjertet med hos os som rent faktisk bor her.

Det gælder jo også den gennemgående trafik, som trænger til et nudge omkring adfærd inkl. hastighed. Og måske også et opmærksomt arbejde omkring hvad er det for en by der skabes for os som bor her når vi tænker udvikling ind?