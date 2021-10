Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad os gøre en god skole bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad os gøre en god skole bedre

Det Grønne Område - 24. oktober 2021 kl. 15:00 Af Susanne Hjernøe, kandidat KV21 (R) Kontakt redaktionen

"Tænk frit - tænk børn" er Radikale Venstres nye skoleudspil. Det rummer en vision, der ud over de nationale test, også handler om fokus på børns mistrivsel og om at lade skolerne bestemme mere selv, for at finde de rigtige løsninger.

Vi kan allerede gøre noget lokalt i Lyngby-Taarbæk kommune. Lad os få en dialog med skolerne og blandt politikerne om i hvilken udstrækning, vi kan sætte skolerne mere fri.

Når vi på gader og stræder har talt med borgerne, har vi også talt om skoler og hvilke udfordringer, der er her.

Jeg lytter mig frem til følgende udfordringer for skolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune:

Skolerne er pressede på det voksende elevtal, og det går ud over elever og lærere. De fysiske forhold på nogle skolerne er ikke tilstrækkelige til at undervise så mange børn. Vi har flere skoler, der er bygget til færre spor end det, der reelt er på skolen. Vi risikerer, at det går ud over børnenes faglige og sociale trivsel.

I Radikale Venstre mener vi, at vi skal have fokus på den generelle tilstand af bygningerne og skolegårdene. Kommunalbestyrelsen er allerede i gang. Der er blevet tildelt midler til de fleste skolegårde nu, men der er stadig et stort efterslæb på vedligehold af både skoler og institutioner.

Der er også flere skoler, der har trafikale udfordringer, fx på Parcelvej ved Virum Skole. Der er for længst lavet en undersøgelse af skolevejene, og en prioriteret handleplan, men det går for langsomt med at få rettet op på forholdene.

Vi har gode skoler i Lyngby-Taarbæk, men vi tror på, at de kan blive endnu bedre, hvis vi giver mere frihed i samarbejde med forældre, elever, lærere, pædagoger og ledelse. Det, der virker, er, når læreren/pædagogen har dialogen med eleven og hjælper og understøtter. Hermed skabes der bedre trivsel for børn.

Lad os gøre en god skole bedre og sætte skolen fri. Tænk Nyt.