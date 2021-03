Send til din ven. X Artiklen: Debat: Lad nu Møllebo i fred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Lad nu Møllebo i fred

Det Grønne Område - 29. marts 2021 kl. 13:00 Af Per Pisk, Frederiksdalsvej 27, Virum Kontakt redaktionen

Den 14. februar d/å havde Bodil Kornbæk et fint indlæg på facebook om forslag til nyt plejehjem.

Det, der får mig til at skrive, er, at et tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for A, der blev valgt i 2013, men ikke genvalgt i 2017, som jeg har fået at vide genopstiller vedkommende igen 16. november 2021.

Han svarer Bodil Kornbæk: "Jeg vil foreslå, at Møllebo som er trist og utidssvarende, bør jævnes med jorden, og et nyt plejehjem opbygges, så kommunen er fremtidssikret."

Det er jeg meget uenig i, jeg har kommet på Møllebo siden 1984, som har skiftet navn til: Træning og Rehabiliteringscenter.

I et andet læserbrev af 17. marts skriver en anden læser at Møllebo ikke længere er tidssvarende, og at Møllebo er træt, og nedslidt.

Jeg tror ikke, de to overhovedet har været på Møllebo, for så ville de ikke skrive at Møllebo er trist og utidssvarende, og ikke tidssvarende.

Jeg kender Møllebo som min egen bukselomme, Møllebo er et velfungerende hus, der gennem de sidste år er blevet renoveret for mange millioner, nu er der gang i renovering af faldstammer.

Der er tre træningscentre i stueetagen, som blev istandsat for et par på siden, og som nu står fint og pænt.

Træningspersonalet siger at de godt kunne have brug for lidt mere plads.

Højhuset bagerst er på 6 etager, her bor 40 patienter, fra 2. til og med 6. sal bor der 8 på hver etage, det er midlertidigt, de bor på Møllebo, man bliver visiteret til Møllebo, og venter så på at komme hjem i eget hjem, eller på et af kommunens plejehjem.

Det ville være rigtigt trist, hvis politikerne får held til at jævne Møllebo med jorden.

Rigtig mange hjemmeboende kommer hver dag i spiser sammen i cafeen, og har et godt socialt netværk.

Møllebo har et fantastisk godt og velfungerende dygtigt personale.

Lad nu Møllebo være i fred, det ville være en skandale at begynde at rive en velfungerende institution ned.

Jeg kunne godt tænke mig at vide hvad socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen officielle holdning til Møllebos fremtid.