Debat: LA vil arbejde for landets laveste skattetryk

Det Grønne Område - 03. juni 2021 kl. 22:30 Af Louise Siv Ebbesen, kandidat KV21 (LA) Kontakt redaktionen

Visionen er at give Lyngby-Taarbæk Danmarks laveste skattetryk

Lyngby-Taarbæk kommune skal på sigt have Danmarks laveste skattetryk. Det er min vision for kommunen. I dag ligger vi nr. 9 over kommuner med laveste kommuneskat og nr. 16 over kommuner med laveste grundskyldspromille . Det kan vi gøre bedre.

Min vision handler om frihed. For i Danmark arbejder vi til godt op af onsdagen for den offentlige sektor, og først derefter begynder vi at arbejde for os selv og vores familie. Vi råder derfor kun over ca. 50% af de penge vi tjener . Konsekvensen er, at vi frarøves dyrebar tid, som skal bruges på at arbejde for at betale skat, på bekostning af tid med familien, engagement i lokalsamfundet og andre meningsfulde fællesskaber.

De penge vi tjener er en billet til at realisere vores drømme, hvad end det er at rejse jorden rundt, købe et hus, passe vores små børn hjemme et par år eller helt andet. De fleste danskere er derfor ikke frie til at leve det liv, som er mest rigtigt for dem. Høj skat er altså lig med lav frihed. Og hvis der er noget Coronakrisen har lært os, så er det, hvor afgørende frihed er for et godt liv.

Udligningsreformen- og letbaneprojektet er to skandaløse beslutninger, som gør det vanskeligt at lette skatten i Lyngby-Taarbæk kommune. Men når jeg læser budgettet for kommunen finder jeg talrige eksempler på udgiftsposter, der ikke er værd at tage borgerenes penge og dermed tid for at finansiere.

Det er bl.a. pseudoprojekter, som arbejdet med verdensmålene i forvaltningen, bæredygtighedspuljer, der bl.a. finansierer prikker på cykelstien fra DTU til Lyngby. Udarbejdelse af en vision for kommunen til 9,6 mio. kr., som kun 46 borgere har bidraget til .

Dertil kommer poster som " Afprøvning og udvikling af organisations- og arbejdsmetoder inden for ældreplejen". Forslag som papiret lyder godt, men nok ingen effekt får, da ægte innovation ikke opfindes blandt djøffere og HK'er på rådhuset, men opstår spontant blandt dygtige faglærte ude i virkeligheden.

Dertil kommer mængden af bureaukrati i forvaltningen samt behovet for at undlade at konkurrere mod det private erhvervsliv, på bl.a. elcykler og rygestopkurser. Beskæftigelses- og integrationsområdet burde granskes, således at vi begyndte at stille højere krav til raske unge på sociale ydelser osv.

Visionen adskiller sig markant fra de Konservatives økonomiske politik, som trods magten i kommunen vedtog skattestigninger i 2020. Min vision er derimod at give så mange skattekroner tilbage, hvor de hører hjemme. Hos de mennesker, som har tjent dem.