Debat: Kunstgræs til glæde for børn i hele kommunen

Den er nu en realitet, og har øget børn og unges muligheder for at spille fodbold hele året i mange flere timer end tidligere. Jeg ved var selv med til at tage beslutningen i Kommunalbestyrelsen, og kan nu glædes over aktiviteten dagligt.

Derfor vil vi også i den kommende periode arbejde for at sikre flere kunstgræsbaner tæt på hvor de unge bor. I det hele taget skal idrætten i fokus. Børn og unge skal have et liv sammen i den rigtige verden - uden for cyberspace. Det danner de unge til et liv i fællesskab og skaber venskaber for livet.