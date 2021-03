Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kulturarven forbliver ved salg af rådhuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kulturarven forbliver ved salg af rådhuset

Det Grønne Område - 30. marts 2021 kl. 05:00 Af Lars Bisgaard, spidskandidat for VORES kommune - LTK, KV21 Kontakt redaktionen

De konservative i LTK kæmper med næb og klør for at forsvare deres beslutning om, at det at renovere rådhuset til en uhørt høj pris, er en uundgåelig beslutning og ikke mindst vigtig for kulturarven.

Men hallo!

Huset er fredet og går ingen steder, også selv om det er private, der ejer og renoverer huset. Så kulturarven er vel sikret? Eller er det sådan, at huset pludselig ikke er kulturarv mere, fordi det får private ejere?

Er det det faktum, at huset efter overtagelse af private, måske kan blive brugt mere af borgerne i Lyngby - Taarbæk, hvilket det ikke gør nu, der vil medføre, at vi mister kulturarven? Nej vel.

En anden tanke er, om kommunen ville have tilladt en privat ejer, at lade en "kulturarv" forfalde i sådan en grad, uden at gribe ind, som det er sket med Rådhuset? For ikke at snakke om den økonomiske forvaltning af skatteborgernes investering i bygningen? Men lad det ligge, for nu.

Et interessant argument, er at dele af kommunens skattestigning, er direkte afledt af den dyre renovering. Anlægsbudgettet er f.eks. forhøjet med næsten 100%, hvilket tilfældigvis svare til renoveringsprisen, per år.

Vil de konservative i kulturarvens navn udskrive flere skattestigninger, så man kan redde Bredeværket og/eller Raadvad? Begge dele er til salg og vel ret beset en større del af kulturarven i Lyngby end rådhuset.

Et salg af "kulturarv" ligger jo ikke kommunalbestyrelsen fjernt. Man har f.eks. solgt flere fredet huse, de sidste 4 år, uden at blinke.

Se fremad!

De nye private ejere af rådhuset, vil blive pålagt restriktioner, a la køberen af Landsbrugsmuseet på Kongevejen, og dermed vil huset forblive intakt, og kulturarven dermed sikret til de konservatives glæde, og giver en besparelse for os andre.

Kulturarv kan også blive for dyrt købt. Især når kommunen fattes penge til renovering af veje, skoler, børneinstitutioner og andet mere borgernært.

Det er god økonomisk kommunalpolitik, at sælge rådhuset.