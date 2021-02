Foto: Klaus K Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kontant bonus til de offentligt ansatte der gør det godt, ja tak Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kontant bonus til de offentligt ansatte der gør det godt, ja tak

Det Grønne Område - 18. februar 2021 kl. 13:00 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat LA Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

Kontant bonus til de offentligt ansatte der gør det godt, ja tak!

LA er fremkommet med det forslag, at de ældre selv skal kunne bedømme den hjemmehjælp de modtager, og at der skal være bonus til de medarbejdere der leverer en service i høj kvalitet. Tænk tilbage på de seneste måneders debat om niveauet af ældreplejen i Lyngby-Taarbæk - og de horrible historier der blev fortalt b.la. her i DGO - og spørger dig selv om ikke vi i Lyngby-Taarbæk skal tage et sådant værktøj i brug? Selvfølgelig skal vi det! Af hensyn til de ældre, af hensyn til de ansatte der leverer varen.

Udgangspunktet for kritikken er ikke de ældres vilkår, men de ansattes. Dette fokus er i sig selv ganske mærkværdigt - for hvis skyld leveres der ældrepleje i dette land? - men det er tilsyneladende den barriere der skal overskrides. SF´s Jacob Mark mener ligefrem, at de offentligt ansatte udsættes for en hetz. Så er der godt nok mange ansatte - primært private - der hetzes dagligt. Tilbage i november var debatten om ældreplejen i Lyngby-Taarbæk på sit højeste, og der kunne man læse følgende udtalelse:

"I Ældre Sagen hører vi jævnligt, at det private hjemmehjælpsfirma, som vores ældre har mulighed for at vælge i stedet for den kommunale service, er langt bedre. Det gælder påpasselighed. Det gælder omgangstone." (Poul Andersen, fmd., Ældre Sagen i Lyngby-Taarbæk, DGO: 11.11: 12)

Formanden lytter til de ældre, og der konkluderes på baggrund af hvad de ældre selv oplever. Fornuftigt! Et forslag som LA´s vil gøre den tilgang mere systematisk og mindre anekdotisk, og det er der brug for. De ældre er, med afstand, dem der bedst kan bedømme den service de modtager.

Og de ansatte? De gode får noget ekstra, ingen får mindre og alle får noget at stræbe efter. Enkelte bedømmelser kan være uretfærdige, jovist. Opgaven er, at designe et system der minimerer uretfærdigheden, og at dem der skal agere på resultaterne har en viden der gør, at de udrydder den sidste effekt herfra. Det kan sagtens lade sig gøre, og det bør vi gøre - også i Lyngby-Taarbæk.