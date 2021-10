Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommuneskatten skal ikke bruges til at underbetale og stavnsbinde folk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommuneskatten skal ikke bruges til at underbetale og stavnsbinde folk

Det Grønne Område - 14. oktober 2021 kl. 10:30 Af Jeanette Astrup, kandidat KV21, (EL) Kontakt redaktionen

Jeg mener, at kommunalpolitikere har et ansvar for, at de opgaver, som kommunen udbyder til private virksomheder, bliver givet til virksomheder, der giver løn og arbejdsforhold, som lever op til standarderne i forhold til den danske model.

For 150 år siden blev fagbevægelsen dannet, og det lagde grundstenene til, at det ikke længere var virksomhedernes ejere, der alene bestemte hvad lønnen og arbejdstiden skulle være, men nu var det en forhandling mellem arbejdsgivernes parter.

Den danske model skal vi værne om, vi har i sagen med Nemlig/Intervare set, at chaufførerne har meget lange arbejdsdage uden pauser, den løn de får lov at beholde, er så lav, at de har meget svært ved at leve for den.

Så vil de borgerlige politikere sikkert hyle op om, at alle jo har friheden til at vælge et andet arbejde, det viser så hvor langt de borgerlige politikere er fra virkeligheden. For når du kommer fra et andet land for at arbejde i Danmark, og du har truslen over hovedet, at hvis du ikke har et arbejde, bliver du sendt hjem, så kan man ikke bare tage et andet arbejde.

Kommuneskatten - vores bidrag til fællesskabet - skal ikke bruges til at underbetale og stavnsbinde folk, for at spare på budgettet, vi har et ansvar som politikere, at sørge for at ordentlige forhold bliver vægtet højere end kroner og ører, således at der er fair og ordentlige forhold til de mennesker, der knokler for at opretholde vores velfærdssamfund.

Timer vi kan holde til og en løn vi kan leve af!