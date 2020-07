Debat: Kommunens vejskilte er i en elendig og møgbeskidt tilstand

For en 3-4 år siden skrev jeg et personligt brev til borgmester Sofia Osmani, hvori jeg påpegede den elendige, møgbeskidte tilstand, de offentlige vejskilte befandt sig i. En generel afvaskning og reparation kunne være et udmærket arbejdsløshedprojekt. Jeg fik et nydeligt svar tilbage. Borgmesteren påpegede, at det nok ikke kunne betale sig at vaske skiltene, fordi alle skilte ville blive udskiftet inden alt for længe. Det venter vi stadig på.