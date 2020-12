Debat: Kommunens farlige veje skal sikres

Over 1000 biler kører dagligt over 63 km/t mellem Sorgenfri Slotshave og Mølleådalen. Mange bløde trafikanter krydser dagligt her, herunder sender mange forældre deres børn i skole ad vejen.

"Udvalget ønsker, at der arbejdes videre i et bredere perspektiv, idet udvalget får mange henvendelser vedr. problemer med for høj hastighed. Udvalget ønsker derfor en generel drøftelse af mulighederne for hastighedssænkning og trafikforanstaltninger, samt at der afsøges mulighed for at indkøbe mobile hastighedsmålere (der kan opsamle data) og mulighed for at etablere 40 km/t."