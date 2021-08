Foto: Mikkel Brøgger Petersen

Debat: Kommunen svigter Arne - der mangler handling bag politikernes ord

Det Grønne Område - 04. august 2021 kl. 16:49 Af Per Pisk, Frederiksdalsvej 27, Virum Kontakt redaktionen

Tak til journalist Mikkel Brøgger Petersen for en flot artikel i DGO 28.juli, om svigt i hjemmeplejen. Sådan har det kørt gennem flere år, så godt DGO nu sætter fokus på manglende omsorg i hjemmeplejen.

Inden jeg fortsætter, er det ikke den enkelte ansatte i hjemmeplejen, der er årsag til de dårlige forhold der bliver budt vore syge, og svage medborgere. Nej, det er et ledelsesproblem, det er lederne der leder, og fordeler arbejdet, og det magter de åbenbart ikke.

Politikerne siger i samme udgave af Det Grønne Område, at de ikke kan ikke leve med forholdene i hjemmeplejen, men de har haft rigelig med tid til at gøre forholdene tålelige for vore medborgere, der modtager hjemmepleje, men det har de ikke gjort. Nu kommer de på banen, jeg kunne fristes til at tro, at det måske er fordi der er kommunevalg til efteråret.

Sagen om Arne Sivertsen kender jeg udmærket godt. Jeg her kendt Arne gennem mange år som frivillig på Solgården, Arne har altid brugt sin vågne tid på Solgården for at hjælpe, og gøre det så godt som muligt, for at plejehjemsbeboerne kunne få det så godt som muligt og få en god afslutning på livet. Og nu er det Arne, der har haft brug for hjemmepleje, og nu svigter "vi" Arne.

Nina Harboe, der er guld værd for demensramte og deres pårørende i kommunen, har også været inde over sagen om svigt i hjemmeplejen, tak for det Nina.

Jeg er bare så træt af at høre politikerne og ledelsen i hjemmeplejen siger, at nu vil man gøre det bedre. Jeg mangler handling bag ordene.