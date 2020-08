Debat: Kommunen medvirkede selv til kedeligt arkitektonisk resultat

Allerede i 2015 skrev Bygningskultur Foreningen i et høringssvar, at den vidtgående forøgelse af byggemulighederne i højde og drøjde, som forslaget til kommuneplantillæg og forslaget til lokalplan giver mulighed for, ikke kan ses at opfylde lokalplanforslagets formål om høj arkitektonisk kvalitet og skabelse af et levende og aktivt byrum.