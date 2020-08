Debat: Kommunen har sendt de unge på gaden

Kommunen har et stort ansvar for de unges fester på gaden.

Larmen fra de unge menneskers udendørs fester med soundboks og hvad ved jeg, er da irriterende. Jeg har selv oplevet det på nærmeste hold. Men.... Kommunen har jo selv valgt, at de unge mennesker skal holde deres fester på gaden. De har faktisk tvunget dem til det. Så det kan umuligt komme bag på politikerne, at der bliver festet på gader og stræder.

Tidligere var det sådan, at man kunne benytte sig af Club 10 hver fredag. Et tilbud som politikerne ikke mente skulle tilbydes til unge mere. Også Ungdomsskolefester kan der gøres meget mere ud af, så det kan blive interessant for de unge igen. De unge vil feste og hygge sig sammen. Sådan er det! Og sådan skal det være. Men når politikerne fjerner gode (og voksenkontrolleret) tilbud fra de unge, så mødes de selvfølgelig i parker og på gaden. Det kan altså ikke komme bag på nogen.