Debat: Kommunen er fuldt udbygget - vi skal ikke have flere mastodont-byggerier

I et debatindlæg spørger SF: Skal vi have 40 procent flere biler igennem kommunen om 15 år?

Til det er mit svar nej. Der kommer kun 40 procent flere biler i Lyngby-Taarbæk, hvis SF og den øvrige kommunalbestyrelse bliver ved med at bygge højt, stort og tæt. Lyngby-Taarbæk er at betragte som fuldt udbygget.

Vi skal ikke have flere mastodont-byggerier. SF skal til gengæld ikke bestemme om borgerne i vores kommune skal have en bil eller ej - det er urealistisk at tro nye borgere i kommunen ikke også har brug for en bil til deres daglige gøre mål.

Der bør ikke inddrages og bygges på flere grønne områder og der skal ikke bygges højt og tæt. Vi har ikke brug for flere firkantede kæmpe-byggerier. Byggerier som i øvrigt er bygget helt uden sammenspil og respekt for den eksisterende arkitektur og kommunens mange bevaringsværdige bygninger.

Udvikling af kommunen bør ske med respekt for kommunens nuværende borgere og nuværende udtryk med lav og spredt bebyggelse. Her har kommunalbestyrelsen svigtet borgerne. Vores lokalpolitikere bør fokusere på, hvordan vi får en velfungerende, harmonisk og velholdt kommune.

I Nye Borgerlige ønsker vi at få indført bindende folkeafstemninger - det vil sikre udviklingen af kommunen sker på borgernes præmisser og tempo. Det vil også betyde, at bygherre og vores politikere skal gøre sig langt mere umage i at lytte til borgerne inden et projekt kan gennemføres. Jeg er overbevist om, at vi havde undgået letbanens ødelæggelser, hvis borgerne havde fået muligheden for en afstemning.