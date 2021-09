Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunen bør genhuse de letbaneplagede borgere omgående Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunen bør genhuse de letbaneplagede borgere omgående

Det Grønne Område - 05. september 2021 kl. 10:48 Af Claus Bøgh Svenningsen, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Tidsplanen for det plagsomme letbaneprojekt skrider og borgerne lider. Kommunens forsyningsselskab er bagud med deres ledningsarbejde, og nu har man har valgt at udvide arbejdstiden helt frem til kl. 22.00 for at undgå at blive erstatningsansvarlig overfor entreprenørernes eventuelle forsinkelser.

Situationen er ikke holdbar, og kommunen må tage ansvar og hjælpe de letbaneplagede borgere med genhusning omgående. Borgerne skal ikke vente, og regningen må kommunen tage videre til Hovedstadens Letbane. Specielt de berørte børnefamilier står for skud. En ting er de manglende sikre skoleveje og dertil mulige ulykker. En anden ting børnenes trivsel. Hvordan skal børnene kunne fungere og trives i skole og dagtilbud, når der arbejdes og larmes til kl. 22.00 langt efter sengetid? Ligegyldigt hvor gode undskyldningerne er og hvor meget det koster i kroner øre, så skal vi ikke lade Lyngby-Taarbæks borgere betale prisen med deres helbred. De berørte borgere, har ikke selv valgt at bo op ad letbanebyggeriet og har ingen chance for at undgå støj fra anlægsarbejdet. Det skal der findes en løsning på.

Borgerne langs letbanebyggeriet vil de næste mange år opleve støj på 70 dB eller mere. Støjforurening er ikke blot et lille irritationsmoment. Det er direkte sundhedsskadeligt. Undersøgelser peger på, at daglig støj kan have flere sundhedsskadelige virkninger:

o Søvnmangel

o Stress

o Blodpropper i hjertet

o Diabetes

o Blødning eller blodprop i hjernen

o Herudover indikerer foreløbige undersøgelser også forhøjet risiko for visse former for kræft

I Danmark anslås det at 200-500 dødsfald hvert år relateres til støjforurening. Til sammenligning, har antallet af trafikdrab siden 2011 ligget konstant lige under 200. Med andre ord - støjforurening dræber og kan være skadeligt for helbredet, hvis du udsættes for det i længere tid.

Folketinget vedtog i 2014 en lov om Cityringen, hvor kompensation til berørte borgere af generne i forbindelse med anlægsarbejdet blev fastlagt. I forbindelse med anlægningen af Letbanen, har politikerne ingen midler afsat til kompensation. Hvorfor har de letbane-glade politikere i byrådet ikke modet til at indrømme, at de har taget fejl, når alt empiri viser de er helt galt på den og konsekvenserne for borgerne er enorme. Projektet er den største fejltagelse i kommunens historie.

Jeg håber borgerne husker det til næste valg!