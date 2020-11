Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kommunalbestyrelsen skal følge loven og ikke støtte muslimske parallelsamfund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kommunalbestyrelsen skal følge loven og ikke støtte muslimske parallelsamfund

Det Grønne Område - 04. november 2020 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

Claus Bøgh Svenningsen og Anette Skafte Nye Borgerlige

Kommunalbestyrelsen skal følge loven og ikke støtte muslimske parallelsamfund.

Imdad Ali og Niklas Tolsøe har svaret på vores læserbrev, hvor vi redegør for hvorfor vi mener moské og koranskolen i Lundtofte bør lukkes.

Det er ikke overraskende, at repræsentanterne prøver at argumentere for at få en ny stor villa stillet til rådighed på skatteborgernes regning, så de kan forsætte deres moské virksomhed.

Men det er en vild påstand at mene, at muslimsk fredagsbøn og koranskole skulle være er gavnligt for integrationen og afhjælpe bandekriminalitet og islamisk ekstremisme. Tværtimod - så viser alt empiri, at jo mere islam fylder i et samfund, jo mindre plads bliver til danske værdier som ytringsfrihed, demokrati og ligestilling mellem køn m.m.

Villaen, som huser moskéen, skal sælges på det private ejendomsmarked. Danskerne skal ikke tvinges til at finansiere islam og bidrage til muslimske parallelsamfund - det er hverken rimeligt eller klogt.

I repræsentanternes svar har de endda frækheden til at skrive, at man har betalt udgifter til "renovering". I forvaltningens tilstandsrapport, må man næsten forstå at huset er i så dårlig stand, at det er nedrivningsklart. Ellers vil der ikke være behov for at få renoveret huset for 3-4 millioner kr. Det til trods for, at kommunen årligt har anvendt mere end 200.000 kr. på vedligehold og drift.

Der er med andre ord intet der tyder på at brugerne af villaen har passet på den. Det skal slutte. Vi forstår ikke hvorfor kommunalbestyrelsen tillader, at borgerne skal være til grin for egne penge.

Der skrives også, at man ønsker at kalde sig et kulturcenter og at der foregår, massevis af medlemsaktiviteter - det er vist en påstand med modifikationer.

Foreningerne i villaen er godkendt som folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven, men som forening under folkeoplysningsloven skal der aflægges og offentliggøres regnskab for tilskud og deltagerbetaling jf. § 14, som viser hvordan ressourcer er fordelt til at afholde aktiviteter for medlemmerne.

Forvaltningen oplyser i et skriftligt svar til Nye Borgerlige, at der ikke har været ansøgt om tilskud til aktiviteter det sidste år. Det er jo fint, men er det fordi huset kun bliver brugt som moske, eller hvordan finansieres alle udgifter til aktiviteter m.m.?

Repræsentanterne skriver også at der kun undervises i arabisk, men at man ikke har koranundervisning for foreningernes børn. Som frivillig forening under folkeoplysningsloven skal der foreligge børneattester når man har børn som brugere, det vil vi selvfølgelig spørge ind til hos forvaltningen om disse foreligger.

Men det er igen en påstand, som ikke hænger sammen med virkeligheden, da en søgning på" koranskole i Lyngby" leder til SDU, Syddansk universitets hjemmeside, hvor man får adresser på alle koranskoler i hele Danmark. Her er hvad der står ordret:

»Lyngby: Den Pakistanske Familieforening S. Willumsen 12, 2800 Lyngby.

Lyngby kommune har gennem en årrække stillet en kommunal bygning på ovennævnte adresse til rådighed for kulturelle og religiøse formål for Den Pakistanske Familieforening. Den pakistanske organisation Idara Minhaj ul-Qur'ân stiller deres imam til rådighed for Koranskole-undervisning. En tyrkisk forening (Indvandrerfamilieforeningen) har også andel i huset, men dens medlemmer lader sine børn og ungen deltage i den koranskoleundervisning, der tilbydes på den tyrkiske moske på H.C. Ørstedsvej på Frederiksberg.«

Fredagsbøn, koranskole- og modersmålsundervisning har intet med integration at gøre. Det er absurd at påstå det.

I januar 2017 trådte en ændring af folkeoplysningsloven i kraft, som skal sikre, at der ikke ydes offentlige tilskud til foreninger, som modarbejder demokrati eller grundlæggende frihedsrettigheder. Skærpelsen af betingelserne for at yde tilskud har medført to nye paragraffer i folkeoplysningsloven, nemlig § 4a og § 44a.

§ 4a: »Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke ydes tilskud eller anvises lokaler efter denne lov.«

§44a: »Kommunalbestyrelsen kan ikke på andet grundlag end efter denne lov yde tilskud eller udlåne eller udleje lokaler til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, jf. § 4 a.« Her dumper de islamiske foreninger med et brag.

Ændringerne i loven kan på ingen måde misforstås. Kommunalbestyrelsen er tidligere blevet gjort opmærksom på lovændringen i et læserbrev fra den 19. december 2016 i denne avis.

Det betyder, at kommunalbestyrelsen med åbne øjne har valgt at ignorere denne lov de sidste knap 4 år. Hvordan kan kommunalbestyrelsen tillade sig, at sidde loven overhørig?.

Vi i Nye Borgerlige må derfor endnu engang anmode kommunalbestyrelsen om at lukke moskéen på S. Willumsensvej 12 og stoppe med at bidrage til muslimske parrallelsamfund i vores kommune.

