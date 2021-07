Debat: Kommunal alarm giver falsk tryghed

Jeg vidste, at det er en lodret løgn og en katastrofe, for jeg og mange i vor kommune har en E-nøgle, hvilket betyder, at kommunen kan låse sig ind hos os, hvis vi er i nød.

Ud af det her må man udlede, at alarmcentralen er underbemandet, og at nogle af de vagthavende ikke aner, hvorfor de sidder der Socialudvalgsformand Bodil Kornbek arrangerede venligt, at jeg skulle blive kontaktet af chefen for vagtcentralen. Chefen sendte mig også en mail for at få mine tlf.numre; men derefter blev der dødstille fra hende .