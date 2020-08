Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kom nu i gang med at ære Benny Andersen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kom nu i gang med at ære Benny Andersen

Det Grønne Område - 22. august 2020 kl. 18:00 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Æres den, som æres bør... I disse dage er det to år siden, at vores lokale super poet og kunstner, Benny Andersen, døde. Og hvordan står det så til med mindet og med den tilbørlige agtelse og erindring? Tjae, for et år siden, var det vist ikke noget, DGO gjorde noget særligt ud af. Undertegnede opfordrede avisen til f.eks. at aftrykke en af BA` eminente tekster ("HC Andersens Land"), men der skete ligesom ikke noget. På samme måde må man sige, at Lyngby-Taarbæk kommune i den grad "ligger på den lade side". Der sker ikke rigtig noget i forhold til at ære en afdød lokal kunstner - det er lidt nemmere at bryste af disse kendisser, når de er i live.

Blandt de visionsløse lokalpolitikere har der været luftet en ide om at skabe en "Benny Andersen Park", hvor den nu lukkede Assistens Kirkegård ligger midt i Lyngby. Ideen blev omtalt i DGO i juli måned, men også "skudt ned" med det samme. Der er hverken penge eller konkrete planer i ideen. Synd nok, for hvis man fjernede hække og beplantning mod Toftebæksvej, Kanalstien og Hovedgaden, kunne der relativt nemt skabes et fint grønt område. Så hvad med at komme i gang?

Imens kunne man, endnu hurtigere, ja nærmest på ingen tid, gribe den ide, som ligger lige for. Nemlig at omdøbe det kedelige og ucharmerende "kulturtorv" til "Benny Andersens Plads". Rigtig mange af de udenbys gæster (kunder!), som Lyngby så gerne vil have mange af, krydser denne plads. Med nogle flotte skilte og noget "Snøvsen" udsmykning, ville byen kunne få en fornem attraktion.

Senest forlyder det, at Historisk - Topografisk selskab er ved at få skabt både en BA buste og en Snøvsen figur. Fint nok, at få disse opstillet på Sophienholm, hvor BA også boede, men på "Benny Andersens Plads" i det centrale Lyngby, ville det da være "ramt lige i øjet".

Så vidt jeg erindrer, har folkene i det lokale historiske selskab åbnet for, at andre placeringer kunne komme på tale. Så, kom nu i gang!