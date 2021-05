Lyngby Hovedgade 82, en af gadens nyere bygninger. Foto: Rolf Aagaard-Svendsen. Foto: rolf@aagaard-svendsen.dk

Debat: Købstadspræget bør styrkes på Hovedgaden

Det Grønne Område - 25. maj 2021 kl. 20:45 Af Jens Clemmensen, Medl., bestyrelsen i Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

DEBAT Lyngby-Taarbæk kommune har i sit oplæg til vision for Lyngby bymidte bl.a. et udsagn om, at man i planlægningen for området vil stile imod, som man siger: "Udvikling med respekt for historien og stille krav om kvalitet - vi vil passe på de bevaringsværdige bygninger og styrke købstadspræget i og omkring Lyngby Hovedgade. Vi stiller høje krav til kvalitet og samspil med det eksisterende bymiljø, når vi nænsomt skaber plads til nye butikker, boliger, kultur og spisesteder".

Byplanudvalgets formandskab Simon Pihl Sørensen (S) og Richard Sandbæk (K) opfordrer os alle i et læserbrev i DGO d.12 maj, til at bakke op om vores lokale handelsliv og på lidt længere sigt at komme med idéer til, hvad vi skal gøre ved den centrale del af Lyngby.

Men - hvordan vil man gribe opgaven an?

I Bygningskultur Foreningen har vi slået til lyd for, at man i kommuneplan og lokalplaner skal holde igen på de høje bebyggelsesprocenter, dvs etageareal som procent af grundareal. Kommunen lægger i den nye kommuneplan bl.a. op til, at der på arealerne omkring Firskovvej, skal kunne bygges næsten ligeså tæt som Lyngby Storcenter. Man har lignende høj udnyttelse af Andersen & Martini grunden, og der kan vi jo se, hvad det betyder for de omkringliggende ejendomme og karakteren af Lyngby Hovedgade, når man bygger så massivt.

Høje bebyggelsesprocenter betyder en præmiering af nedrivning og mulighed for massivt nybyggeri med mulighed for store butiks- og erhvervsenheder. Det bliver attraktivt at nedrive i stedet for at bevare og istandsætte. Men enkelte steder kan det måske være rigtigt at skabe plads til beskedent nybyggeri.

Men, høje bebyggelsesprocenter hænger nu engang meget dårligt sammen med ønsket om, at passe på de bevaringsværdige bygninger og at styrke købstadspræget i og omkring Lyngby Hovedgade.

Ved at sænke bebyggelsesprocenterne og gennem anvendelsesbestemmelser, der sikrer bydelens boliger - uden at forhindre eksisterende lovligt erhverv, kan kommunen støtte de mindre butikker og det købstadspræg, som vi alle værdsætter. Det kræver en hårfin balance at planlægge Lyngby Bymidte, så butiksliv, småhåndværk, cafeliv og kulturelle institutioner kan eksistere godt sammen i et købstadsmiljø med overvejende små enheder.

I Helsingør bykerne har man gjort det med stor succes.

Når der "nænsomt skal skabes plads til nye butikker, boliger, kultur og spisesteder" i Lyngby Bymidte, bør det ske i de eksisterende bygninger, eller i beskedent nybyggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Lavere bebyggelsesprocenter er et godt værktøj at starte med.