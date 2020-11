Debat: Kenneth Kristensen Berths holdning er ikke repræsentativ for danskerne

Det Grønne Område bragte 11.11. en opmuntrende artikel om et syrisk flygtningepar, der er i arbejde og føler sig velintergrerede. Den kom ovenpå et lang række af læserbreve fra Nye Borgerlige og DF om, hvor forskrækkeligt det er med alle de fremmede i kommunen.

Den positive artikel kunne naturligvis ikke stå alene, så allerede ugen efter er DFs forhenværende Kenneth Kristensen Berth (KKB) ude at forklare, at det syriske par ikke er repræsentative, men at mange syriske flygtninge er både kriminelle og arbejdssky og snarest bør hjemsendes til et Syrien, hvor krigen endnu ikke er forbi og det despotiske styre, de flygtede fra, desværre stadig sidder med magten, støttet af Putin og Ayatollaerne i Iran.