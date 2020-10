Debat: Kan Halloween holdes sådan her?

Jeg foreslår, at for at børn i mange aldre får en (u)hyggelig Halloween-aften, kunne vi aftale følgende:

Vil I være med til, at vi hjælper børnene, så de kan glæde sig til også i år at have en sjov og (u)hyggelig aften, og vi også her er for hinanden?