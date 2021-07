Blank pesticide jug container mock up in wheatgrass field. Using chemical in crop protection agricultural activity.

Debat: Kampen mod invasive planter er vigtig

SF er allerede i valgkamp, når de igen snakker om at stoppe brug af pesticider. Vi er jo i alle partier enige i, at der ikke skal bruges pesticider, så det er vist en såkaldt "ikke-sag".

Dog er det også et faktum, som bekræftes af flere uafhængige eksperter, at der desværre er invasive planter, hvor der kun er en måde at bekæmpe dem på, og det er brug af pesticider for at undgå, at de ødelægger beton og murværk.