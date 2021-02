default Foto: Bo Guttmann

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Kære unge, kom hjem til Lyngby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Kære unge, kom hjem til Lyngby

Det Grønne Område - 02. februar 2021 kl. 15:39 Af Magnus von Dreiager, M-KB (K) Kontakt redaktionen

2020 blev et mærkeligt år, og de fleste af os vil nok tænke tilbage på et år med afsavn. Færre oplevelser og mindre kontakt med venner og familie. Samtidig har det dog også givet os tid til at tænke lidt mere over vores tilværelse og lært at sætte pris på mange ting.

En undersøgelse fra Epinion viser nemlig, at coronakrisen har fået betydning for vores valg af bolig, og 50.000 københavnere nu går med tanken om at flytte ud af København. Det kan man jo ikke forklejne dem, for jeg forstår det godt. Jeg elsker selv at bo i Lyngby-Taarbæk. På den ene side er det tæt på storbyen og det pulserende liv, men på den anden side er Lyngby-Taarbæk fyldt med naturskønne omgivelser i mange dele af kommunen, og så har vi ikke mindst en stor handelsby i Lyngby.

Som en af de få fra min gymnasieklasse er jeg ikke flyttet til København, men er blevet i Lyngby-Taarbæk, som jeg holder så meget af. Det gør de færreste normalt. Men når en pandemi lige pludselig lukker storbyen ned, så begynder flere unge at tænke over, hvad næste step i deres liv egentlig skal være, og hvor de gerne vil have, at det skal foregå.

Det er passende nu, at vi som kommune kan stå klar med åbne arme for at byde vores unge hjem igen. Er man ikke på vej til at stifte familie endnu, så er det godt, at Lyngby-Taarbæk Kommune har vist vejen for resten af Danmark, og vist vi rent faktisk mener det seriøst, når vi taler om, at vores unge mennesker skal kunne blive boende i kommunen efter endt ungdomsuddannelse. I en flot naturskøn kommune med gode handelsmuligheder og tæt på København, så er boligpriserne selvsagt høje, hvilket giver sine udfordringer, når man som ung skal flytte hjemmefra.

Næsten 2.000 nye ungdomsboliger er det blevet til de seneste år, og de næste 145 står snart klar til indflytning på Lyngby Hovedgade. I Gentofte Kommune er man stolte af sine 52 nye studieboliger, men sandheden er jo, at det langt fra er nok. Hos os kan alle i kommunalbestyrelsen være stolte over, at der rent faktisk er handlet på det her område. Det er ikke blevet ved snakken. En stor del af ungdomsboligerne har dog i høj grad tilgodeset de studerende som kommer langvejs fra og ikke vores egne unge. Næste gang vi bygger nye ungdomsboliger er det vigtigt, at vi husker, det også skal være muligt for vores egne unge at flytte ind til en rimelig pris. Ungdomsboligerne i samarbejde med DTU's boligfond favoriserer studerende langvejs fra, hvilket bidrager til det generelt bliver lidt nemmere at finde en bolig som ung, fordi det samlede udbud bliver større.

Nu skal vi så stå klar med åbne arme for at få byens ungdom hjem til Lyngby-Taarbæk, tættere på familie og de grønne områder. Så kære unge, kom hjem til Lyngby-Taarbæk og nyd vores skønne kommune.