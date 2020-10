Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jobcentret er langt bedre end sit rygte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jobcentret er langt bedre end sit rygte

Det Grønne Område - 04. oktober 2020 kl. 15:00 Af Helle Bitsch Bay, Kulsvirevej 90 B, Kgs½. Lyngby Kontakt redaktionen

Det var med usikkerhed over for fremtiden, at jeg 1. april 2020 midt i coronanedlukningen måtte melde mig ledig og blev tilknyttet jobcentret i Lyngby-Taarbæk. Jeg forventede at blive mødt af et system, der var præget af mistillid og ydmygende kontrol. Man havde jo hørt så meget, og jeg frygtede det værste.

Jeg blev dog hurtigt positivt overrasket. Allerede den første henvendelse fra jobcentret var utroligt empatisk og opmuntrende. Overskriften på brevet til de nye ledige under corona-nedlukningen hed "Du er ikke alene" og det hjalp allerede lidt på modløsheden.

Nogen tid efter blev jeg ringet op af en meget empatisk og positiv virksomhedskonsulent fra jobcentret, der lige ville høre, hvordan det gik, og han vejledte om alle reglerne for ledige. På næste telefonmøde, hvor vi drøftede min jobsøgningsstrategi, fik jeg positiv feedback på mit CV og mine ansøgninger. På det tidspunkt havde jeg været til relativt mange jobsamtaler uden af få et job, og min virksomhedskonsulent tilbød mig, at han næste gang jeg skulle til jobsamtale ville øve samtalen med mig i jobcentret. Næste gang jeg blev ringet op med besked om, at jeg skulle til jobsamtale, fandt min virksomhedskonsulent straks tid til at træne samtalen med mig.

Vi fik øvet, og jeg fik ros og anerkendelse, så min selvtillid var i top inden samtalen. Desværre fik jeg ikke jobbet.

Da jeg talte med min virksomhedskonsulent igen mange ansøgninger senere var mismodet for alvor ved at ramme mig. Jeg trængte virkelig til at komme i job og gøre nytte igen. Jeg fik derfor tilbudt en løntilskudstilling i kommunen, hvor jeg kunne bruge min uddannelse. Så fik jeg ro i maven, der var brug for mig. To dage efter var jeg til samtale og fik et rigtigt job.

Tusind tak for hjælpen!