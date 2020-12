Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg troede, at min cykel var i sikkerhed i kælderen på stationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg troede, at min cykel var i sikkerhed i kælderen på stationen

Det Grønne Område - 14. december 2020 kl. 17:00 Af Cand.mag. Josefine Franck Bican, Lyngtoften 17, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

DEBAT Jeg parkerede min få måneder gamle elcykel i cykelkælderen ved Lyngby Station i den tro, at overvågningskamera og de andre foranstaltninger som høj musik og skarpt lys giver en hvis sikkerhed mod tyverier.

Min cykel blev desværre stjålet i sidste uge, mens jeg var på arbejde. Det er naturligvis meldt både til politi og forsikring. Jeg gjorde politiet opmærksom på, at der var kameraovervågning, hvorfor de kontaktede DSB mht. efterforskning. Min cykel stod parkeret i tidsrummet omkring kl. 06-16:45. Jeg forklarede politiet, hvor i kælderen min cykel stod parkeret. Desværre har politiet telefonisk meldt tilbage, at de ikke kunne få udleveret overvågningsmateriale, da DBS ikke "kunne håndterer" et tidsrum af så lang varighed. Dette giver således cykeltyvene frit spil mens vi andre er på arbejde.

Cykelkælderen ved Lyngby Station er et projekt DSB-ejendomme og Lyngby-Taarbæk kommune har samarbejdet om. Kælderens formål er bl.a. at flytte de mange parkerede cykler omkring stationen ned i kælderen. Så langt så godt. I kan læse om det her: https://www.ltk.dk/om-kommunen/til-pressen/pressemeddelelser/ny-stor-cykelparkeringskaelder-paa-lyngby-station

Læg mærke til, at der står, at kælderen vil blive aflåst i 2018! Jeg har skrevet til DSB, der (ironisk nok) opfordrede mig til at melde tyveriet til politiet, så politiet kunne indhente overvågningsmateriale mhp. opklaring. Jeg spurgte også til, hvornår en aflåsning af kælderen ville komme i stand, og fik at vide, at DSB arbejder på sagen. Ingen dato, ingen årstal. De henviste venligt til deres egen hjemmeside, der er lige så mangelfuld på information som det svar jeg fik. Linket de henviser til er her: https://www.dsb.dk/find-produkter-og-services/aflast-cykelparkering/

Jeg er måske naiv at tro, at cykelkælderen burde være mere sikker end på gaden bl.a. pga. overvågningen - når man ser på kælderen, så ligger der vrag og hærgede cykler rundt omkring. Man kan spørge sig selv, om der nogen sinde bliver ryddet op?

De såkaldte informationsskærme virker heller ikke. Måske er der derfor, at mange stadig parkerer ude på gaden - det vil jeg i al fald fremover. Måske er det også derfor, at kælderen er mere end halvt tom (jeg troede, det var pga. corona).

Kommunen og DSB har lavet et samarbejde, hvis intentioner var gode. Flere cykelholdepladser i en god og sikker kælder. Dette tiltag, skulle gerne få flere pendlere til at tage cyklen, og få fjernet de mange cykler på fortovet omkring stationen. Et eller andet sted er projektet kuldsejlet. Det virker i al fald ikke, og jeg må som borger sige, at min retssikkerhed er til grin, når DSB ikke engang vil udlevere overvågning for det tidsrum min cykel har holdt parkeret. For at gnide salt i såret har de så sendt mig en mail som beskrevet ovenfor.

Jeg er heldigvis godt forsikret, og har nu fået en ny cykel, men har måtte "bøde" med lidt over kr. 2000,- i selvrisiko (jeg købte den stjålne cykel i juni 2020). Samtidig har jeg investeret i en ny dyr ekstralås.

Jeg stiller gerne den korrespondance jeg har med DSB til rådighed. Jeg har også skrevet til kommunen, men afventer svar.