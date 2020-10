Foto: B. Nielsen Mobil: 40191777

Debat: Jeg stod med armene i det klamme kloakvand

Det Grønne Område - 13. oktober 2020 kl. 15:00 Af Pia Ryding, Om Kæret 4a, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

I fredags stod jeg midt i skybruddet med mine arme nede i det klamme kloakvand på den oversvømmede Nymøllevej. Jeg stod der i over en time for at fjerne blade.

Bladene kom ikke fra mine træer, men fra de smukke træer langs fodboldbanen/hullet på Nymøllevej. De blev samlet op af vandet fra Lundtoftevej, Lundtoftegårdsvej og Nymøllevej, og ført til en lavning i Nymøllevej. Herfra vælter vandet ned ad Om Kæret, tager grus og sten med sig, laver dybe huller i vejen og ender i parken, grøftekanten rundt om vores hus og på vores grund.

Vores omfangsdræn afvander reelt hele boldbanen og store dele af de omkringliggende veje, når der er skybrud.

Jeg havde forsøgt at kontakte kommunen, men endte så med at ringe til politiet. De kontaktede Lyngby-Taarbæk Forsyning, der sendte en mand. Da han kom, var jeg i gang med at tømme kuppelrist nummer to. Faktisk havde jeg nu fået vandet til kun af fylde halvdelen af Nymøllevej.

Manden fra forsyningen gik i gang med at finde ristene i selve vejen. Han havde et brækjern med, og begyndte at åbne dem.

Senere blev vejen fejet. Der havde vi allerede selv fået fjernet en stor del af de blade, der lå, men pyt. Lyngby-Taarbæk Fosynings nødindsats var helt fin, men man kunne måske overveje lidt rettidig omhu fremover?

Så havde man ikke behøvet at sende folk ud efter normal arbejdstid, og måske ville problemet i sig selv have været mindre. For tænk, hvis man fik ryddet bladene på de udsatte områder INDEN et skybrud, og ikke efter et skybrud. Lidt ligesom atligesom vejene gruses eller saltes, når der er risiko for nattefrost. Ekstra fejning kunne måske igangsættes som en reaktion på et skybrudsvarsel?

Jeg foreslår derfor, at man indfører en forebyggende skybrudssikring i Lyngby-Taarbæk Kommune - en forebyggende fejning af de oftest udsatte veje og stier, når der er udsendt skybrudsvarsel fra DMI, som Lyngby-Taarbæk en omfattet af.