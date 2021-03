Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg har ondt af butikkerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg har ondt af butikkerne

Det Grønne Område - 10. marts 2021 kl. 17:00 Af Christian Sørensen, Skovfryd 18, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

D. 24/2 kommenterede Jørgen Tjørning, at sporvognen forhåbentligt kommer til at have den effekt, at den får fjernet transitbilismen igennem Lyngby.

Det ønske gætter jeg på, at han får opfyldt i det omfang, at trafikken kan finde brugbare alternative ruter.

En sekundær effekt, som jeg imidlertid også gætter på bliver resultatet, er at en del af handlen også kommer til at forsvinde fra Lyngby, når trafikken begynder at flyde udenom byen, i stedet for igennem den.

For butikkernes skyld håber jeg, at jeg tager fejl, og jeg håber, at sporvognstilhængerne har husket at overveje, at en by kun bliver, og forbliver, et handelscentrum, så længe den ligger et sted, hvor folk fra nær og fjern bevæger sig forbi.

Forhåbentligt vil Lyngby Storcenter og butikkerne på hovedgaden stadig tiltrække folk til byen, så butikslivet ikke dør ud.

Men jeg gætter på, at det kommer til at koste omsætning, når billisterne, der tidligere stoppede og handlede på hjemturen i stedet begynder at køre udenom byen, og det dermed bliver mere bekvemt for dem at foretage indkøbet et andet sted.

Hvis hverdagsindkøbet ryger, så ryger også de medfølgende impuls- og inspirationskøb i de andre butikker, som folk ellers ville komme forbi på vej til Føtex eller lign.

Jeg håber, jeg tager fejl, og jeg håber, at Jørgen Tjørning bliver skuffet.

Men jeg tvivler, og jeg har ondt af butikkerne i byen, hvis jeg får ret...