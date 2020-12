Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jeg elsker Lyngby, men græmmes over måde, byen mishandles på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Jeg elsker Lyngby, men græmmes over måde, byen mishandles på

Det Grønne Område - 05. december 2020 kl. 10:00 Af Jørgen Tjørning, Mortonsvej 32, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Her i Lyngby gør vi meget for at fremme handelen. Derfor er vi meget glade for at dem, der kommer til Lyngby, bliver her så længe som muligt. Det synes jeg lykkes fint i øjeblikket.

Problemet er bare at de sidder i deres biler det meste af tiden, fordi trafikken er brudt totalt sammen.

At viadukten, som oprindelig skulle åbne i september, er forsinket et halvt år, så den er lukket julen over, er en god begyndelse til at få trafikken til at gå i stå. Men det var åbenbart ikke nok, så nu er Chr. X's Allé lukket mellem Buddingevej og Engelsborgvej, så man fra den vestlige side af Lyngby skal ad Nybrovej for at komme ned til centrum.

Det er samtidig så dårligt skiltet at mange kører ned ad Engelsborgvej til Chr. X´s Allé, før de finder ud af at det hele er lukket, og så må foretage en U-vending. E

En dag så jeg en gul HT-bus vende midt på Engelsborgvej ud for Netto. Så kan passagererne virkelig sidde og nyde Lyngby. Køen på Nybrovej fra Bagsværdvej til Buddingevej er næsten uendelig og lyssignalet og afmærkningerne i krydset Buddingevej/Nybrovej er selvfølgelig ikke tilpasset den nye trafiksituation. Så ville det nok gå for hurtigt!!!

Heldigvis har det reduceret trængslen i det centrale Lyngby, at der ikke er så mange der kan komme dertil. Så bliver der også bedre plads til at grave, for når alt dette er slut skal letbanen anlægges og så starter det hele nok forfra.

Har vi dog ingen politikere, som vil gøre noget ved det, eller bor de alle på den østlige side af byen? Jeg ved godt at de ikke kan gøre noget ved letbanen, den kommer som en tsunami og ødelægger alt omkring sig, men de kunne i det mindste sørge for, at lyssignaler og afstribning ændres med det samme, hver gang trafikken igen skal lægges om.

Hilsen fra en der elsker Lyngby og græmmes ved den måde byen mishandles på i øjeblikket.