Debat: Jeg bruger mere energi på mit affald, end der er sparet...

Nu har jeg i en måned været udstyret med to kæmpe affaldscontainere (grimme og ikke engamg ens), der er så tunge, at jeg ikke kan stille dem på plads efter tømning.

Jeg har registreret mit udsmid i 4 uger, og må konstatere, at aldrig før har jeg brugt så mange plastikposer.

I køkkenet står nu en spand til madaffald, en til restaffald og to til henholdsvis plastik og metal,

Ud over en kurv til aviser og en pose til flasker, som jeg altid har haft.

Tidligere brugte jeg på 4 uger cirka 6 til 8 poser, da jeg havde en spand under køkkenvasken uden pose og dagligt blot smed affaldet ud i papirsækken og vaskede spanden om nødvendigt. Nu bruger jeg 2 om dagen, altså 56 poser på 4 uger. Poserne til madaffald indeholder højst 200 gram, men skal skiftes, da de ellers lugter. I sær rejeskaller og mugne citroner er heftigt.

Metalbeholderen indeholdt pr. gang to dåselåg, en foliebaakke fra min leverpostej og en dåse. Jeg bruger ikke alufolie og undgår dåsemad.

Jeg føler mig på ingen måde overbevist om, at genanvendelse af mit affald kan opveje den energi, der er brugt til containere og ny skraldevogne, som, og tak for det, nu er elektriske.

Jeg mener problemerne med for meget affald skal løses ved kilden (producentplan) og ikke hjemme hos mig, og ved at vi hver især tænker os om, og ikke blot sviner videre med god samvittighed "for det bliver jo genanvendt", hvilket kræver mange resourcer.