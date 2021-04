Send til din ven. X Artiklen: Debat: Jamen, så giv os da de fakta på bordet! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Det Grønne Område - 22. april 2021 kl. 17:30 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen

Lyngby Boldklubs direktør, Andreas Byder, virker på mig som en både hæderlig og fornuftig person. Jeg kender ham ikke. I DGO d.14.4. gør Andres Byder et behjertet forsøg på at berolige de mange urolige naboer til Lyngby Stadion, i forhold til et eventuelt nybyggeri, hvis stadion frasælges af kommunen. Jeg var selv ude i det samme ærinde for 14 dage siden, for hvorfor ikke bremse uro og en større debat hen over sommeren, hvis der ikke er nogen grund til uro?

Men der manglede måske noget!

Det er jo velkendt, at den model man går efter, er at et provenu ved salg af stadion og opførelse af nye boliger, skal finansiere den hårdt tiltrængte make-up af stadions opvisningsbane. Men hvor er det så, at disse boliger skal opføres? Jeg er overbevist om, at enten Andreas Byder og/eller nogle politikere har tanker om dette.

Så hvorfor ikke fortælle det? Og så i øvrigt, jeg finder det stadig meget underligt, at man ikke iværksætter en hurtig undersøgelse, som kan kaste lys over finansieringen af de fine stadions i Esbjerg, Randers, Silkeborg og Herning. Den må da ligge lige til højrebenet, for nu at blive i fodboldens verden, for både boldklub og politikere.

