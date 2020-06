Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ja til et nyt Lyngby Stadion - men nej til uhæmmet byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ja til et nyt Lyngby Stadion - men nej til uhæmmet byggeri

Det Grønne Område - 28. juni 2020 kl. 07:00 Af Ole Klifoth, Borgevej 7, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DEBAT Sofia Osmani fortjener ros for at bringe emnet "uhæmmet byggeri" på banen i et nyligt interview i DGO. Vi er rigtig mange - både vælgere, og flertallet af grundejerforeninger, der har fået nok af det byggeri, der oftest er fantasiløst og samtidig voldsomt.

F.eks.byggerierne på Politigrunden og på Andersen og Martini grunden, hvor man har bygget helt ud til fortovet. Det ville have klædt begge byggerier at være knap så høje og samtidig have en pasende bræmme af græs ud imod fortovet.

Begge skæmmer nu og vidner om dårlige beslutninger og dårlig kvalitet i vores ellers dejlige grønne by.

Jeg vil opfordre til, at borgmesteren gentænker projektet på stadionområdet. Jeg og rigtig mange andre synes, at det er en god idé at opdatere stadion, så Lyngby Boldklub får gode forhold.

Meeen - vi er rigtig mange vælgere, der synes at det er en dårlig idé at bygge såkaldte ældreboliger i stadion kroppen. Og såkaldte studieboliger.

Af tre grunde:

1: Ingen ældre vil bo i en larmende stadion krop.

2: Studierboliger har vi rigeligt af og vi har også snart en letbane, der kan fragte studerende til DTU fra andre kommuner

3: Ingen ønsker, at den smukke badepark med sine gamle træer bliver nedlagt til fordel for en parkeringsplads. Ganske vist har borgmesteren lovet at det ikke sker, men det store behov for parkeringspladser, der bliver resultatet af det uhæmmede boligbyggeri på stadion området, trækker i modsat retning.

Der må kunne findes en måde at finansiere stadion på, der ikke involverer nærmest at forære dyrebar jord væk til byggeri, ingen andre end grådige pengemænd ønsker. Og iøvrigt vil de trafikomlægninger, der følger med et større antal boliger bygget på stadiongrunden resultere i store udgifter for kommunen til at omlægge trafik. Og dermed modvirke den besparelse, som Sofia Osmani drømmer så urealistisk om.

Jeg opfordrer til at borgmesteren og kommunalbestyrelsen grundigt involverer alle borgere i fremtidige projekter. Ikke blot oplyser til. Men involverer os og lytter til vores mening.

I er jo trods alt vores repræsentanter.