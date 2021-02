Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ja tak til gift på Omfartsvejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ja tak til gift på Omfartsvejen

Det Grønne Område - 12. februar 2021 kl. 11:25 Af Thomas Møller, Lyngbygårdsvej 15A, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Ja tak til gift i bekæmpelsen af invasive arter - såsom Pileurt på omfartsvejen.

Det er med lettelse, at jeg i DGO ser, at et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at spare kommunens borgere for unødigt yderligere trafikkaos samt gode halvanden million kroner ved at bruge gift (glyphosat) i stedet for mekanisk bekæmpelse (over mange år) mod den invasive plante Japansk Pileurt på omfartsvejen i Lyngby.

De sparede penge kan, som det er foreslået fra konservatives Richard Sandbæks side, benyttes langt bedre til andre grønne tiltag i kommunen. Fra formand i Teknik- og Miljøudvalget Sigurd Agersnaps (SF) side hævdes det, at det er brud på et vigtigt princip i forhold til at få forbudt stoffet RoundUp, som anses for skadeligt for bier og andre insekter og for grundvandet, og han anser brugen mod pileurt som hykleri og en 'let løsning'.

Jeg er politisk normalt mere på SF's side end på K's. Men i dette tilfælde er jeg helt enig med K.

Det er udslag af overdreven politisk korrekthed og nedvurdering af borgernes evne til selvstændig tænkning, når man insisterer på ikke at ville bruge gift i det offentliges bekæmpelse af invasive arter.

De invasive arter er et stort problem, som vi ikke har haft før: De fortrænger den oprindelige natur, og i det aktuelle eksempel kan de altså skade veje og brokonstruktioner. Vi har her i kommunen - takket være ikke mindst et kæmpearbejde fra DN-lokalformand Hans Nielsen - lykkedes med at bekæmpe den invasive Kæmpe Bjørneklo uden brug af gift. Men i andre tilfælde som f.eks. Japansk Pileurt, Rynkerose og Kanadisk Gyldenris vil det være enten et sisyfosarbejde eller simpelthen umuligt at bekæmpe disse uden hjælp fra glyphosat.

En kortvarig brug af glyphosat på omfartsvejen vil ikke have betydning for bier og insekter i øvrigt.

Og det er heller ikke sandsynligt, at en sådan brug vil nå grundvandet nogensinde. I hvert fald ikke hvis sprøjtningen udføres af dertil uddannede og omhyggelige folk. Og det er netop forskellen: En ting er, at professionelle folk foretager en tidsbegrænset bekæmpelse med glyphosat af en invasiv art. Noget helt andet er den 'bekvemmeligheds'-bekæmpelse nogle private foretager af ukrudt i deres næromgivelser. Man kan sagtens være for det første og stadig være modstander af det sidste og ønske RoundUp/glyphosat forbudt til brug for private haveejere og anden unødig brug.

I tilfældet med de omtalte invasive arter er glyphosat ikke unødig brug. Det er det eneste effektive!

Jeg kan supplere med at fortælle om, hvorledes den politiske korrekthed er ved at ødelægge vor dejlige Kattegat-kyst i Odsherred, hvor man har indstillet brugen af glyphosat mod Rynkerose og i stedet alene foretager mekanisk bekæmpelse: klitterne og til dels klitforlandet i Rørvig har enorme ar, hvor man har gennemgravet klitten og forsøgt at fjerne alt rod- og plantemateriale. De nøgne sandflader med tilbageværende visne dynger ligger og ligner en mellemting mellem byggepladser og ørkener. Om det er en tilfældighed at den tidligere så talrige sommerfugl Sandrandøje er blevet meget fåtallig i området i de senere år, ved jeg ikke? Men faktum er, at man fjerner ALT, hvad der tidligere var af plante- og insektliv i de berørte flader. Og man har gentaget behandlingen og vil skulle gøre det igen og igen.. Man påstår så, at det oprindelige plante- og insektliv hurtigt genetablerer sig. Det er der imidlertid ikke meget, der tyder på. I de mange år, der er gået siden den mekaniske bekæmpelse påbegyndtes, er det eneste, der til dels har genetableret sig på de nøgne

sandflader, enkelte grupper af Strand-Sennep, Vild Stedmoderblomst, Hjelme og - Rynkerose! En endeløs kamp, hvor man ødelægger alt i kampen. Det er ganske enkelt molbohistorien om Storken i marken om igen. Bare værre!

Og dette sker altså i den politiske korrektheds hellige navn, idet man for år tilbage besluttede, at det daværende Skov- og Naturstyrelsen skulle gå foran som godt eksempel i kampen mod brug af kemi.

På daværende tidspunkt havde man et par år forinden indledt kampen mod Rynkerose i de Rørvigske klitter i form af en slåning med efterfølgende pensling med glyphosat af de opvoksende skud. Dette havde så godt som udryddet Rynkerose fra de bekæmpede flader - man manglede lige en sidste opfølgende pensling på de få og små skud, der endnu voksede frem sæsonen efter, så havde den været helt væk. Det var i hvert fald, hvad de udøvende folk fortalte mig dengang. Men i mellemtiden havde man altså fra ledelsesside besluttet at gå foran som eksempel og indstille enhver brug af kemi. Og Rynkerose tilbageerobrede derefter hurtigt arealerne og er nu genstand for den ørkesløse og ødelæggende mekaniske bekæmpelse, der nu foretages.

Og alt dette finder altså sted samtidigt med, at man i landbruget systematisk benytter glyphosat til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af kartofler og andre afgrøder.. Idiotien længe leve!