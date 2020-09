Send til din ven. X Artiklen: Debat: Istandsættelse af de private fællesveje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Istandsættelse af de private fællesveje

Det Grønne Område - 10. september 2020 kl. 22:00 Af TL-Engineering ved Tim Larsen, Parkvej 5, Virum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad betydningen har den mangelfulde besigtigelse af de private fællesveje for den enkelte grundejer, som Lyngby-Taarbæk kommune har ladet udføre i forbindelse med overdragelsen.

Alt dette var formentligt ikke opstået, hvis privatvejsloven ikke var blevet ændret, og Lyngby-Taarbæk ikke havde fået et påbud om at afvikle "kontrakterne". Alle kan jo ikke komme i første række med at få vedligeholdt deres vej, og derfor er der nødvendigvis nogen, der bliver tabt i svinget, nu da kontrakterne skal afvikles i utide, og derfor må stå med hatten i hånden, da det aldrig blev deres tur til at få vejen istandsat inden kontrakternes eller serviceaftalernes opsigelsesdato.

Lyngby-Taarbæk kommune besluttede derfor, at alle ikke istandsatte veje med en kontrakt eller serviceaftale skulle gennemgås for at sikre, at der mindst er 5 års restlevetid tilbage for den enkelte private fællesvej efter overdragelsen af vedligeholdspligten til de enkelte grundejere. Der er i og for sig også en smuk tanke, men der er altid en slange i paradiset.

Lyngby-Taarbæk kommune foretog som forberedelse til overdragelsen en "Besigtigelse af private fællesveje og -stier med vedligeholdelseskontrakt med kommunen, 2018", som rapporten hedder. Den kan i sin helhed downloades fra Lyngby-Taarbæk kommunes hjemmeside, hvis nogen skulle have lyst til at læse den.

Problemet er bare, at den næsten kun indeholder blanke sider, dvs. at det er vurderet, at næsten alle de private fællesveje er i så god og forsvarlig stand, at de uden yderligere tiltag kan forventes at holde de næste 5 år uden væsentlige vedligeholdsomkostninger. Hermed skulle den smukke tanke så være opfyldt, og alle være glade!!!

Dette har bare ikke været tilfældet, og her kommer slangen ind i billedet.

Lyngby-Taarbæk kommune (eller deres rådgiver) har helt eller delvist vendt det blinde øje til i forbindelse med besigtigelsen og set på helt andre ting end det, der skal observeres ved et såkaldt "vejsyn". I besigtigelsesrapporten står bl.a. at: Container placeret på fortov ved nr. 3 og Fortove trænger til gule majs - hvad det så gule majs er for noget? Noget tyder således på, at øjnene har været rettet på noget helt andet end på vejene.

Det har dog vist sig, at der burde have været mere kød på de blanke sider i besigtigelsesrapporten end tilfældet, da nogle ejerlaug og grundejerforeninger var så utilfredse med konklusionerne i besigtigelsesrapporten for deres veje, at de efterfølgende betalte for udarbejdet tilsvarende besigtigelsesrapporter fra uvildige rådgivende firmaer, og her fremkom der dokumentation for, at siderne ikke burde være så blanke, som tilfældet var for de pågældende veje.

Ifølge de uvildige rapporter burde siderne i besigtigelsesrapporten fra Lyngby-Taarbæk kommune i stedet have været fyldt med flere alvorlige anmærkninger, hvad angår vejenes tilstand og dermed deres forventede restlevetid.

Den store forskel i mellem resultatet fra de uvildige rådgivere versus besigtigelsesresultaterne i rapporten fra Lyngby-Taarbæk kommune blev da også påtalt over for Lyngby-Taarbæk kommune, men her talte man for døve ører. Dette fremgår tydeligt af det notat, der er efterfølgende er udarbejdet af Center for Trafik, Miljø og Bæredygtighed, Trafik og Mobilitet, og som blev præsenteret på et møde i Teknik og Miljøudvalget afholdt d. 12. august 2020.

Af notatet fremgår følgende:

At der ikke er noteret noget i vejbesigtigelsesrapporten, er et udtryk for, at der ikke har været noget at notere i forbindelse med vejsynet det pågældende år. En vej, hvor der ikke er noteret noget ud for, er således vurderet til at leve op til god og forsvarlig stand på besigtigelsestidspunktet. Der kan være opstået skader på vejen i tidsrummet mellem besigtigelsesrapporten og overdragelsesdatoen. Er disse indrapporteret, er der udført det relevante arbejde på disse veje, så vejen er overleveret i god og forsvarlig stand.

De alvorlige skader, der efterfølgende blev påpeget i rapporterne fra de uvildige rådgivende firmaer sker ikke inden for så kort et tidsrum, i dette tilfælde 2 år og uden vintre af betydning, så noget må være gået galt med den af Lyngby-Taarbæk kommunes eller den tilknyttede rådgivers gennemgang af tilstanden af de mange km private fællesveje i kommunen. Det er vist lidt en omgåelse af sandheden at efter indrapportering er der udført det relevante arbejde på disse veje, så vejens er overleveret i god og forsvarlig stand. Det tyder opfølgende besigtigelsesrapporter fra de uvildige rådgivende firmaer på. Alvorlige skader i en asfaltbelægning kan ikke afhjælpes med en gang hattelak, dvs. en gang bitumen efterstrøet med små granitskærver. Det varer ikke længe inden de alvorlige skader igen kommer frem til overfladen.

Ligeledes er andetsteds anført:

Kantstens funktion vurderes, og har kantstenen stadig den effekt, at den leder vandet, så er der intet trafikfarligt ved en nedsunket kantsten og den vil ikke blive oprettet.

Nu er det jo ikke sådan, at en kantsten har noget med trafikfarlighed at gøre. Nej - en kantsten er skabt til at lede regnvand bort fra vejarealet og hen til den nærmeste afløbsbrønd, og hvis kantstenen er nedsunket, vil vejvandet løbe ud over kanten og synke ned i terrænet og ende under vejbanen med det resultat, at vejen i værste fald bliver delvis undermineret og derved mister sin bæreevne. Dette giver sig tilkende ved de mange langsgående revner i belægningen, der kan ses hvor kantstenen er nedsunket eller helt trykket ned, så der ved selv moderate regnskyl står klart vand i rabatten eller på fortovet. En efterfølgende frostperiode vil bevirke, at asfalten krakelerer og totalt mister sin bæreevne inden for en relativ kort periode.

Dette forhold kunne tydelig ses på Engbakken i det tidlige forår i 2010, hvor asfalten lige pludselig smuldrede på grund af nedsivende vand i de mange revner og sprækker og med mange skift mellem tø og frost. Dette var også omtalt i Det Grønne Område på daværende tidspunkt.

Spørgsmålet er så: Har der været kompetente folk i Lyngby-Taarbæk kommune eller hos deres rådgiver til at vurdere tilstanden af de private fællesveje i forbindelse med overdragelsen, efter kommunen har været tvunget til at opsige kontrakterne og serviceaftalerne om drift og vedligehold af de private fællesveje.

Desværre tyder noget på, at det ikke har været tilfældet, når den af kommunen eller deres rådgivers vurdering af vejenes tilstand overvejende er fyldt med blanke sider, hvor mange af siderne burde have været fyldt med "røde" anmærkninger, som det tydeligt er dokumenteret i rapporterne fra tilsvarende besigtigelser udført af uvildige og meget erfarne rådgivere inden for netop dette felt.