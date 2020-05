Arkivfoto: AdobeStock Foto: Bas Meelker/Bas Meelker - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Intet belæg for SF's påstand om klimaet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Intet belæg for SF's påstand om klimaet

Det Grønne Område - 15. maj 2020 kl. 15:00 Af Søren Hansen, Fortunparken 18, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man læser SF-politikeren Troels Stru Schmidts indlæg om den grønne omstilling I LTK, får man nærmest indtryk af, at globale havstigninger kan undgås ved at oprense Åmosen...

Det er jo næppe nok, men heldigvis er situationen mht. klimaet heller ikke så alvorlig, som anført i indlægget. Det påstås tit, at havisen omkring Nordpolen og Antarktis smelter hurtigt, og at havene her snart vil være isfrie. Samtidigt accelererer afsmeltningen af den grønlandske indlandsis og isdækket på Antarktis. Det er sidstnævnte tab af is, der fører til forøgede stigninger i havniveauet.

Imidlertid viser de officielle statistikker, f.eks. fra NOAA i USA, et andet billede. Havisens udbredelse i Arktis her i vinter har været den største siden 2013, og den viser ikke nogen nedadgående tendens over årene. Det kommer til at vare mange år, før vi kan sejle i lystbåd til Nordpolen! Tilsvarende er det årlige tab af is fra Grønland og Antarktis så lille, at der vil gå 100.000 år eller mere, før alt sammen er væk. Og, som den naturlige følge heraf, er den årlige havstigning ca. 1,4 mm, hvilket den ret konstant har været de sidste 150 år. M.a.o. går der 700 år, før havet er steget 1 meter.

Klimaforandringer har vi heller ikke set så meget til. Statistikkerne fra alverdens lande viser ikke nogen entydig udvikling i retning af mere regn/mere tørke/flere skovbrande/flere storme osv.

Alt i alt er der ikke noget belæg for påstanden om, at alt vil gå galt om 10 år. Selv FN's klimapanel IPCC har aldrig hævdet, at det skulle være tilfældet.

Dermed ikke være sagt, at det ikke er fornuftigt at nedbringe vores forbrug af kul, olie og naturgas. Men den bedste måde, hvorpå vi her i LTK kan bidrage til det, er ved energirenoveringer af vores huse og de kommunale bygninger. Isolering, nye vinduer og tage. Det giver beskæftigelse på kort sigt og er et reelt skridt i "grøn" retning.

Her er et link til en hjemmeside med mange af de officielle statistikker: https://www.climate4you.com/