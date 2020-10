Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ingen ældre på Frilandsmuseet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ingen ældre på Frilandsmuseet

Det Grønne Område - 23. oktober 2020 kl. 11:00 Af Inger Heinemann og Ib Jonassen, Caroline Amalie Vej 13, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Frilandsmuseet i Lyngby, tænk ud af boksen.

Vi er naboer til Frilandsmuseet og syntes, at vi skulle tage en lille tur rundt i det smukke landskab og kigge ind i de gamle bygninger.

Der var mange børnefamilier - og barnevogne og trækvogne var alle steder at se i haven. Det var tydeligt, at alle hyggede sig. Forældre havde travlt med at fortælle børnene om dengang, det var før, og der blev lyttet intenst.

På vej mod udgangen - efter vi havde gået haven rundt - og godt trætte i benene, undrede vi os over, hvor få ældre mennesker der var. Så og sige ingen. Der var et par brugere af elektriske kørestole.

Vi spurgte i informationen, om det ikke var muligt at leje en dobbelt el-scooter, hvor man sidder bag hinanden, og som er særdeles velegnet til ældre, som måske ikke magter at gå hele haven rundt.

Den type el-scootere ser man mange af i gadebilledet på ferieøen Tenerife. Specielt beregnet til ældre. Vi fik at vide i informationen, at man jo ikke måtte køre på stierne, da de var for smalle.

Vi fortalte, at de jo så hermed gik glip af et stort kundesegment - nemlig de ældre, som ikke nødvendigvis var kørestolsbrugere, men hvor turen ville være for strabadserende.

Vi fik at vide, at det ikke indgik i deres koncept - ja, de så nærmest forskrækkede ud over det tåbelige spørgsmål, vi stillede.

Er det ikke at være noget inkonsekvent?

Hvis påstanden er, at stierne er for smalle, så er det lidt interessant, at ældre naturligvis giver plads til barnevogne, trækvogne og hundeejere m.m. uden at skænke det en tanke, men omvendt, at de mange gæster ikke skulle give plads til seniorerne?

Frilandsmuseet skulle gerne være tilgængeligt for alle.

Tænk ud af boksen og lav jeres koncept om - forny jer og tænkt de ældre ind - det største kundesegment.

Og nej, de ældre har svært ved at komme op i hestevognen.