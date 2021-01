Send til din ven. X Artiklen: Debat: Indvandring koster Lyngby 314 mio. om året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Indvandring koster Lyngby 314 mio. om året

Det Grønne Område - 16. januar 2021 kl. 06:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, Anette Skafte, kandidater, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Der brændes årligt 314 millioner kroner af på ikke vestlige indvandrere i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Finansministeriet har længe beregnet landets udgifter til ikke-vestlige migranter, men nu er der for første gang udgivet en opgørelse splittet ud på kommuneniveau. Det skal gøre problemets omfang endnu tydeligere for danskerne - da landets samlede udgifter i milliardbeløb godt kan virke abstrakte på mange.

Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande koster hvert år den danske stat langt over 30 milliarder kroner. Det skyldes bl.a, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere har en markant lavere beskæftigelsesgrad end danskere.

For Lyngby-Taarbæks vedkomne svarer det til en netto udgift på 314 millioner om året. Unødvendige udgifter som danske Lyngby-Taarbæk borgere skal gå på arbejde for at betale. Det er absurd mange penge. Specielt når man tænker på hvordan vi hvert år skal høre på diskussioner om vores ældre skal have 10 eller 11 minutters hjemmehjælp eller om de skal have bad hver tredje eller hver femte uge.

Den fejlslagende udlændingepolitik er i høj grad politikerne i folketingets ansvar, men kommunalpolitikerne har også deres ansvar lokalt. Danskerne har netop genindtaget førstepladsen, som de mest brandbeskattede i verden. Politikerne forsætter med at hive penge op af borgernes lommer. Det er en førsteplads vi ikke skal være stolte af. Med verdens højeste skattetryk kan man undres over hvor pengene bliver af?.

Lokalt i Lyngby-Taarbæk er skatten også blevet hævet - det betyder færre penge til ferier, aktiviteter og fornøjelser til den almindelige hårdt arbejdende dansker. Det er svært at mærke vi lever i en kommune med et borgerligt flertal. Vi har en kommunalbestyrelse som blandt andet har valgt, at prioritere skatteborgernes penge på moske og koranskole, attraktive boliger og Lalandia udflugter til migranter.

Lyngby-Taarbæk kommune har markant højere udgifter til administration end de kommuner vi normalt sammenligner os med. Kommunen opgør ikke de samlede udgifter brugt på integration og vil ikke på vores opfordring gøre det, hvorfor det er uklart, hvor mange midler der alene går til dette område. Bliver udgifterne gemt ind under de forskellige områder - det mener vi er et relevant spørgsmål at få svar på. I Nye Borgerlige anser vi Integration for et personligt ansvar og at der derfor ikke skal bruges skattekroner på integration.

Vi medgiver, at kommunen står med en helt unødvendig stor regning for det katastrofale og ødelæggende letbaneprojekt og at Socialdemokratiet sammen med Venstre fra Christiansborg har sendt et svirp med udligningspisken vores vej. Men det skal ikke være en undskyldning, når der bruges millioner af kroner på administration og hvad der ellers ligger indberegnet her.

På ældreområdet er der sparet så meget, at det har medført plejesvigt og store menneskelige omkostninger overfor mennesker som igennem et langt arbejdsliv har betalt deres skat, for netop at have mulighed for en værdig og tryg alderdom. I kommunens budget for de næste år frem skal der findes besparelser på nærmest alle borgernære områder. Børne- og ungeområdet, daginstitutioner, skoler, specialskoler, handicap og ældre.

Det er den prioritering kommunalbestyrelsen har valgt og skal stå på mål for. Der mangler ikke penge i det offentlige, hverken i staten eller kommunalt - det er prioriteringen den er gal med.

Nye Borgerlige vil arbejde for en anstændig prioritering af skatteborgernes penge. Der findes ikke noget pengetræ. Husk, det er altid de danske skatteborgere, der ender med regningen. Det værd at tænke over!