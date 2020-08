Debat: Ignorerer tips om de store opgaver

Jeg har brugt den flittigt og ofte haft held med at få løst de små opgaver på de cykelstier, jeg benytter.

Der er en cykelsti fra Ravnholm St. og videre ned til Mølleåen, der, hvor man kører over i Rudersdal Kommune, som er meget ødelagt og farlig at køre på. Jeg har flere gange over det sidste halvandet år meldt om de fejl, der er derude, men de lader det bare ligge.