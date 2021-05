Det er dejligt, når forårsblomsterne får lov til at stå lidt længere, skriver Niels Haxthausen i et debatindlæg. Privatfoto

Debat: Hvornår skal vi starte med at slå græsset?

Hvornår skal vi starte med at slå græsset? Det bliver senere og senere for hvert år - dels på grund af dovenskab - men nok så meget, fordi der pibler flere og flere dejlige forårsblomster frem.

For en måned siden var det en krokusmark - nu er det blandt andet scilla, vorterod, engkarse, hulrodet lærkespore og en klynge påskeliljer. Nogle er sat ned henover årene - andre er bare fløjet forbi og har valgt vores have.

Der går nok nogle uger endnu - lad os se, hvad der så sker. Noget af plænen bliver nok slået, andet får måske en måned mere. Jeg hørte fra en god nabo, at hvis man lader engkarsen være et stykke tid efter blomstringen, så flytter Aurora-sommerfuglens larver ind.

Det er dejligt, når forårsblomsterne får lov til at stå lidt længere og får fred til at suge næring, sætte deres frø øg hjælpe insekterne.

Den friserede græsplæne må vente - eller finde sig i at blive indskrænket - selvom den nu også er flot. Den behøver bare ikke at være der lige nu - og over det hele.

Denne her syren brækkede af ved roden og væltede for nogle år siden. Nu skyder der nye syrener op fra den gamle mosbegroede stamme. Man får mange gaver, hvis man lader haven bestemme selv - og det gør kryb og kravl også.

Det kunne der også være brug for på kommunens og etageejendommenes store plæner. Men en stor del af indsatsen ligger i haverne - og dermed hos alle os, der har et medansvar for et lille hjørne af kommunen.