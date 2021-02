Carpenter working with electric planer on wooden plank in workshop. Foto: Nadezhda - stock.adobe.com

Debat: Hvorfor vil så få unge være håndværkere?

Det Grønne Område - 04. februar 2021 kl. 15:00 Af Kasper Langberg, M-KB (R) Kontakt redaktionen

Hvorfor vælger så få unge erhvervsuddannelse i vores kommune?

I Schweiz vælger 2/3 af de unge erhvervsuddannelser, og i Danmark er det ca. 20 %.

Ca. 7 % af vores unge i Lyngby Taarbæk kommune søger erhvervsuddannelser efter folkeskolen (ca. 90 % søger det almene gymnasium), hvilket er langt under de ca. 20% på landsplan. Er det godt nok? Man kan måske indvende, at eftersom vi bor i et område, hvor forældrenes baggrund i dominerende grad er lange videregående akademiske uddannelser, så er det nok ikke så mærkeligt, at langt de fleste unge søger mod det almene gymnasium (STX).

Jeg mener, at vi godt kan gøre mere for at få de unges øjne op for andet end STX. Hvis vi ser på valgfagene i udskoling i vores folkeskoler, så gør vi efter min mening ikke nok for at introducere håndværksmæssige og erhvervsrettede fag for vores elever. 2 ud af vores 8 folkeskoler tilbyder Håndværk og Design i 9. klasse. Faget er ganske vist blevet lovpligtigt og udbydes alle skolerne i 7- og 8. klasse, men hvorfor ikke fastholde dette fag i 9. klasse for elever, som har fået smag for dette fag på et tidspunkt, hvor de skal til at vælge en ungdomsuddannelse?

Jeg er helt klart over, at der er mange andre grunde til, at vores unge i alt overvejende grad vælger STX; Forældrenes uudtalte forventninger, det fede sociale liv på STX osv. Erhvervsuddannelserne er både geografisk og mentalt ude af de unges opmærksomhedsfelt.

Men vi skal, som minimim, sikre os, at vores unge træffer et oplyst og fordomsfrit valg af ungdomsuddannelse. Og så tror jeg faktisk, at flere finder vej til erhvervsuddannelserne, for det har både de unge og vort samfund brug for. Vi kommer nok ikke op på 20 % af unge, der vælger en erhvervsuddannelse som landsgennemsnittet (for slet ikke at tale om 2/3 dele i Schweiz) men vi kan gøre det bedre end 7 % i vores kommune.

Vi har i kommunalbestyrelsen vedtaget en handlingsplan for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. Planen fokuserer primært på bedre vejledning af de unge, hvilket er fint nok, men skal efter min mening også opruste de erhvervsrettede fag i 9. klasse.