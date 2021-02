Power supply for electric car charging. Electric car charging station. EV Car battery charger at charge station electro mobilit. Environment friendly Car. Panoramic banner

Debat: Hvorfor skal vi vente tre år på at få flere kommunale elbiler i Lyngby-Taarbæk?

Nu skal Lyngby Taarbæk Kommune også reducere sin CO2-udledning med 70 procent frem til 2030. Det fremgår af kommunens nye bæredygtighedsstrategi, som netop har været i offentlig høring. Men selvom kommunen fortjener ros for at sætte arbejdet med strategien i gang, er der desværre lang vej igen.

I strategien er det både uklart, hvordan man vil nå målet, og hvad der skal gøres her og nu. Der er intet budget knyttet til indsatsen, og tidsplanen lader en del tilbage at ønske.

For eksempel fremgår det, at den kommunale vognpark skal udskiftes til elbiler fra 2024. Hvad er det gode argument, der taler for, at vi skal vente tre år? Hvorfor ikke starte nu? Nyere beregninger viser ovenikøbet, at det samlet set i bilens levetid vil være en økonomisk fordel at køre i elbil.